Povratak s produženog vikenda: Iz HAK-a otkrivaju kada krenuti na put

Zbog Praznika rada i produženog vikenda, proteklih su dana na cestama velike gužve. Na putu prema moru stvarale su se kilometarske kolone zbog prometnih nesreća, a dugo se čekalo osobito ispred tunela.

A što nas čeka sutra kada bi se svi ovi automobili trebali vraćati prema kontinentu?

'Praksa nas uči, za one koji su nešto, možemo reći, mudriji i kojima se da malo otkinuti od nedjeljnog dana za provesti na moru, da krenu tijekom prijepodnevnih sati, najbolje poslije doručka. Oni pak koji krenu u poslijepodnevnim satima i iza ručka, znamo i sami, posebice upozoravamo sve njih da se pripreme onda na nešto strpljenja. Posebno za one koji krenu s otoka Krka poslije 17 sati bit će vrlo gust promet. Zaključno, prijepodne je puno bolje, a u taj savjet uključuju se i oni koji će putovati iz susjedne Bosne i Hercegovine. Posebice mislimo na granične prijelaze u Posavini gdje se očekuje vrlo gust promet na ulasku u Republiku Hrvatsku', otkrio je Irvin Filipović iz HAK-a za RTL.