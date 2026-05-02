Blanka Vlašić otkrila novu strast i odmah oduševila pratitelje

Proslavljena hrvatska visašica Blanka Vlašić na društvenim je mrežama otkrila novu strast. Iako je svjetsku slavu stekla u skoku u vis, čini se da i nakon završetka sportske karijere pronalazi nove izazove.

Na Instagramu je objavila da se posvetila trčanju, uz kratku poruku: „Otkrila sam novu strast“. Pohvalila se i konkretnim rezultatom – pretrčala je 13,01 kilometar za sat i 15 minuta.

Objava je brzo izazvala brojne pozitivne reakcije njezinih pratitelja, koji su je zatrpali porukama podrške i pohvalama. „Bravo“, samo je jedan od komentara koji su se nizali ispod objave.

