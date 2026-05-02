Trener Hajduka: "Mislim da je iza nas jako dobra sezona"

Hajduk sutra od 18:45 na Poljudu dočekuje Varaždin u derbiju kola SuperSport HNL-a. Riječ je o susretu druge i treće momčadi na ljestvici, a Splićani traže prvu pobjedu protiv Varaždinaca ove sezone.

Utakmicu je najavio Gonzalo Garcia, trener Hajduka. "Očekujemo tešku utakmicu, oni su sada treća momčad lige. Uvijek nam je teško kad igramo protiv njih. Nekad zato što nam nedostaje i malo sreće, ali to ne umanjuje kvalitetu koji Varaždin ima i kako iskorištavaju situacije koje im ponudimo", rekao je Garcia pa dodao:

"Što se motivacije tiče, ona mora biti prisutna. Mislim da smo u prošloj utakmici pokazali više duha nego u nekoliko ranijih. Moramo to uvijek imati. Mislim da je iza nas jako dobra sezona, iako je razumljivo da su igrači svjesni toga da je naša pozicija na tablici već odlučena. Svejedno, sada igramo za sebe i za naše navijače. Moramo svaki put biti na razini."

Ove sezone još nemate pobjedu protiv Varaždina.

Istina je da u tri utakmice ove sezone protiv Varaždina još nemamo pobjedu. U prvoj smo zasluženo izgubili, jako je teško igrati protiv Varaždina ako oni prvi zabiju. Čvrsta su momčad koju je onda jako teško probiti. U ostale dvije utakmice mislim da smo mogli osvojiti više bodova, ali oni su zabili prekrasne golove - jednom Tavares, jednom Duvnjak.

Racija nema zbog kartona, kakvo je stanje s ostalima?

Hodak opet trenira s ekipom, Rebić i Krovinović su out. Što se ekipe za sutra tiče, nećemo raditi velike promjene, ali imamo neke igrače koji se vraćaju i neke kojih neće biti u odnosu na prošlu utakmicu.