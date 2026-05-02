Prije 11 godina cijeli svijet je čekao rođenje ove djevojčice. Odmah je ušla u povijest

Prije 11 godina cijeli je svijet s nestrpljenjem pratio vijesti iz Londona. Rođenje princeze Charlotte, drugog djeteta princa Williama i Kate Middleton, izazvalo je golem interes javnosti i medija, a malena princeza već je tada ušla u povijest.

Charlotte je postala prva britanska princeza koja je zahvaljujući uvođenju apsolutne primogeniture zadržala svoje mjesto u liniji nasljeđivanja bez obzira na spol. Time je napravljen važan iskorak u modernizaciji britanske monarhije, jer je starije dijete, bez obzira na to je li dječak ili djevojčica, dobilo prednost u nasljednom redu.

Danas, 11 godina kasnije, princeza Charlotte odrasta daleko od stroge kraljevske formalnosti, ali uz sve veću pažnju javnosti. Poznata je po svojoj živahnosti i samopouzdanju, što se često može vidjeti tijekom javnih pojavljivanja s roditeljima i braćom.

Unatoč tome što je još dijete, Charlotte već ima važnu ulogu unutar kraljevske obitelji. Kao srednje dijete princa i princeze od Walesa, često djeluje kao most između starijeg brata Georgea i mlađeg Louisa, a mnogi je opisuju kao „malu vođu“ obitelji.

S godinama postaje sve prepoznatljivija i javnosti zanimljivija, a njezini spontani trenuci i izrazi lica redovito osvajaju društvene mreže.

Njezin 11. rođendan ponovno je podsjetio na dan kada je svijet prvi put upoznao djevojčicu koja je, i prije nego što je prohodala, već promijenila pravila jedne od najstarijih monarhija na svijetu.