Puljak: Inflacija divlja, a milijuni cure na plaće stranačkih kadrova

Hrvatska je među najlošijima u eurozoni kada je riječ o rastu cijena, upozorila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak, ističući kako je inflacija u travnju 2026. dosegnula 5,4 posto, čime se zemlja našla odmah iza Bugarske, koja bilježi 6,2 posto.

Dok, kako navodi, ostatak Europe postupno smiruje rast cijena, Hrvatska i dalje bilježi visoke stope inflacije, što građani svakodnevno osjećaju kroz skuplje osnovne proizvode i usluge.

Istodobno, Puljak upozorava na snažan rast broja zaposlenih u javnom sektoru. Prema njezinim tvrdnjama, u posljednje dvije godine zaposleno je 12.500 novih ljudi, što vidi kao ključan problem u upravljanju javnim financijama.

Naglašava kako nema spora oko potrebe za zapošljavanjem u sektorima poput zdravstva i obrazovanja, ali tvrdi da se u tom broju krije i velik udio administrativnih radnih mjesta bez stvarne potrebe.

“U toj masi su tisuće stranačkih vojnika i uhljeba po raznim uredima i agencijama”, poručila je, dodajući da se radi o sustavu koji ne povećava kvalitetu javnih usluga, nego služi održavanju političke infrastrukture.

Procjenjuje da trošak tih zapošljavanja doseže najmanje 600 milijuna eura, što, kako tvrdi, predstavlja značajan teret za državni proračun.

U tom kontekstu izravno povezuje rast javne potrošnje s inflacijom.

Prema njezinom stavu, povećana državna potrošnja i širenje administracije dodatno potiču inflatorne pritiske, dok građani istodobno snose teret kroz više cijene.

“Novac građana ne ide u bolju uslugu, nego u održavanje glasačke mašinerije”, upozorila je.

Zaključno, Puljak postavlja pitanje odgovornosti ekonomske politike, ističući da kombinacija visoke inflacije i rasta javne potrošnje otvara ozbiljna pitanja o načinu upravljanja državom i prioritetima vlasti.