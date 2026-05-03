Uspješno održan 2. međunarodni Miting sv. Duje na Parku mladeži

Stadion Park mladeži danas je bio domaćin tradicionalnog međunarodnog atletskog Mitinga sv. Duje, koji je okupio više od 200 natjecatelja iz 16 klubova iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Uz vrhunska sportska uzbuđenja i sjajne rezultate, natjecanje je obilježeno i snažnim porukama o budućnosti splitske sportske infrastrukture.

Svečano otvorenje uz viziju novog stadiona i potporu Grada

Natjecanje je započelo svečanim otvorenjem na kojem se okupljenima uvodno obratila predsjednica Atletskog sportskog kluba Split, Blanka Vlašić.

"Iznimno mi je drago vidjeti kako naš miting, iako mu je tek druga godina održavanja, već raste i okuplja sve veći broj sjajnih sportaša. Veliko hvala Gradu Splitu na potpori i prepoznavanju važnosti atletike kao bazičnog sporta. Naša velika želja i nada za budućnost jest da ovaj miting uskoro dočekamo na novom, obnovljenom stadionu koji će našim sportašima pružiti uvjete kakve zaslužuju", istaknula je Vlašić.

Natjecanje je potom službeno proglasio otvorenim gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, koji je naglasio kako Grad daje maksimalnu podršku atletici i ostalim sportovima te najavio velike infrastrukturne projekte.

"Grad Split stavlja naglasak na sportsku infrastrukturu – od Spaladium arene, koju je Grad preuzeo i ide u smjeru što skorijeg otvorenja, preko cjelovite obnove Gripa, pa do samog Parka mladeži, za koji smatramo da je lokacija kojoj je hitno potrebna obnova. U suradnji s Blankom, resornim ministarstvom i Vladom RH, a u sklopu nadolazećih Europskih sveučilišnih igara, cilj nam je da ovaj stadion što prije dobije novu vizuru. Također, od ove jeseni pokrećemo pravilnik o sufinanciranju sportskih članarina kako bismo rasteretili roditelje i dodatno promovirali sport među mladima", poručio je gradonačelnik Šuta, poželjevši svim natjecateljima puno uspjeha.

Izvrsni rezultati i novčane nagrade za najbolje

Na borilištima Parka mladeži gledatelji su imali priliku uživati u izvrsnim atletskim izvedbama, a najuspješniji natjecatelji u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrađeni su i novčanim nagradama.

Najbolji rezultati Mitinga sv. Duje 2026:

Adriana Vilagoš (koplje) – 59.22 m

Filip Pravdica (dalj) – 7.54 m

David Došen (100 m) – 10.51 s

Vito Kovačić (dalj) – 7.39 m

Anna Ćurković (dalj) – 6.01 m

Maša Garić (400 m prepone) – 1:01.13 min

Lara Jelić (100 m) – 12.02 s

Mihael Bartolinčić (200 m) – 21.68 s

Ovaj je miting još jednom potvrdio status jedne od najvažnijih atletskih manifestacija u regiji, koja ne samo da okuplja talentirane sportaše već i postavlja temelje za daljnji razvoj kraljice sportova u Splitu.