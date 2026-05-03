Vatrogasci Makarske rivijere u čast svom zaštitniku: Sutra defile i prezentacija opreme

Povodom Dana svetog Florijana, građane očekuje mimohod vatrogasaca, atraktivna vožnja vozila i druženje na Osejavi

Makarska će sutra, 4. svibnja, u poslijepodnevnim satima biti u znaku vatrogasaca koji će svečanim programom obilježiti Dan svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Događanje organiziraju vatrogasne postrojbe s cijele Makarske rivijere, a građane očekuje zanimljiv i dinamičan program.

Program započinje u 17 sati defileom vatrogasnih vozila koji kreće s parkinga pored groblja, prolazi preko autobusnog kolodvora i rive, te završava na parkingu Osejava. Istovremeno će se održati i mimohod vatrogasaca na relaciji od Arbuna do Osejave.

Nakon svečanog dolaska, građani će imati priliku izbliza razgledati vatrogasna vozila i opremu tijekom prezentacije koja će trajati do 19 sati. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže i podrže rad vatrogasaca, ali i da iskoriste priliku za edukaciju i upoznavanje s njihovom opremom i djelovanjem.

Iz vatrogasne postrojbe upućen je i apel građanima da u poslijepodnevnim satima ne parkiraju svoja vozila na parkingu Osejava, koji će biti privremeno ispražnjen zbog održavanja programa. Također, mole građane da se ne uznemire zbog pojačanog zvuka sirena i rotacijskih svjetala, naglašavajući kako je riječ o svečanom obilježavanju, a ne hitnoj intervenciji.

Vatrogasci poručuju – vidimo se sutra od 17 sati na Osejavi.

 

