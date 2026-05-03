UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Užas u Šibeniku: Vezao psa za auto i vukao ga po cesti

Na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja je izazvala brojne reakcije javnosti. Na njoj se vidi pas zavezan za automobil u pokretu, prisiljen trčati za vozilom.

Prema navodima administratora stranice, incident se dogodio jutros na cesti iznad šibenskog kvarta Vidici. Iako točno vrijeme nastanka snimke nije potvrđeno, iz objave proizlazi da je riječ o događaju koji se zbio istoga dana.

Cijela situacija počela je objavom fotografija psa koji je pronađen kako luta gradom s lancem. Ubrzo nakon toga uslijedila je i objava videozapisa koji, kako tvrde iz Šibenskih šapa, prikazuje način na koji je pas prethodno bio tretiran.

"Ovo je DNO DNA ❗️❗️❗️

Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo ❗️❗️❗️"

Objava je izazvala ogorčenje među građanima, a iz inicijative su pozvali nadležne službe na hitnu reakciju i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja.