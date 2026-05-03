U Sinju obilježena 28. obljetnica smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta položili su cvijeće i zapalili svijeće ispred biste ratnog ministra obrane Republike Hrvatske i počasnog građanina Grada Sinja Gojka Šuška, povodom obilježavanja 28. obljetnice njegove smrti. Program je održan na Trgu Gojka Šuška u organizaciji HVIDR-e Sinj.

Uz izaslanstvo Grada Sinja, cvijeće i svijeće položile su i delegacije obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Trilja, izaslanstvo Grada Širokog Brijega, branitelji iz Hercegovine, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, MORH-a, MUP-a te GO HDZ-a Sinj. Molitvu odrješenja pred bistom predvodio je župni vikar fra Mate Šakić.

U nastavku obilježavanja, cvijeće i svijeće položeni su i ispred Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Spomen-parku ispred zgrade Gradske uprave. Sveta misa za ratnog ministra Gojka Šuška, prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana te sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje slavljena je u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, a predvodio ju je župni vikar fra Marko Pudar.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj naglasio je kako je Gojko Šušak bio jedan od ključnih ljudi Domovinskog rata i snažna potpora hrvatskim braniteljima.

„Gojko Šušak bio je jedan od važnih stupova Domovinskog rata, velik zaslužnik hrvatske države i prijatelj grada Sinja. Njegove riječi izgovorene na Sinjskoj alci 1994. godine ostvarile su se zahvaljujući veličanstvenoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Svoj zadatak za Hrvatsku domovinu je izvršio. Hvala mu na svemu“, rekao je gradonačelnik Miro Bulj.

Na obilježavanju su sudjelovali i branitelji iz Hercegovine, koji su istaknuli snažnu povezanost Gojka Šuška s hrvatskim narodom s obje strane granice.

Predsjednik HVIDR-e Sinj Željko Tadić Maks naglasio je važnost obilježavanja datuma i osoba koji su trajno obilježili Domovinski rat.

„Vrlo je važno prisjećati se događaja i ljudi koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. Gojko Šušak je u najtežim trenucima odigrao jednu od ključnih uloga kao ministar obrane. Naša je dužnost da se takvih velikana nikada ne prestanemo sjećati“, poručio je Tadić.