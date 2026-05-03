Vozači na mukama: A1 blokirana kolonom od 10 km, problemi i na drugim pravcima

Prema najnovijem izvješću HAK-a u 13:30 sati, vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni su za vožnju, a na većini cesta promet se odvija bez većih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.

Unatoč dobrim uvjetima, pojačan je promet na glavnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Najveće gužve bilježe se na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb i A3 Bregana–Lipovac, kao i na Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama.

Na autocesti A1 dodatne poteškoće stvaraju izvanredni događaji. Na čvoru Jastrebarsko uočen je srna, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. U smjeru Zagreba, između čvorova Otočac i Žuta Lokva kod odmorišta Brloška Dubrava stvorila se kolona duga oko 10 kilometara, a promet se odvija jednim trakom. Zbog sigurnosti se povremeno prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič, dok je u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba zabilježen kvar osobnog vozila, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj kolona na naplatnoj postaji Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko dva kilometra.

Slično je i na autocesti A6 Rijeka–Zagreb, gdje se zbog radova kroz tunele Javorova Kosa i Pod Vugleš vozi usporeno u dvosmjernom prometu. Povremeni prekidi prometa bilježe se i pred tunelom Rožman Brdo, dok su kolone u zonama radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko duge oko tri kilometra, te između Čavle i Kikovice oko dva kilometra, također u smjeru Zagreba.

Na Krčkom mostu kolona se u smjeru kopna proteže od Malinske, dok su na Istarskom ipsilonu zabilježene veće gužve zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, gdje kolona doseže oko šest kilometara. Dodatno, oko jedan kilometar kolone stvorio se i pred tunelom Učka u smjeru Zagreba, kao i u zoni radova između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke.

Na državnoj cesti DC1 Zagreb–Karlovac–Split promet je usporen u zonama radova između Pećana i Udbine.

Poseban oprez potreban je na Jadranskoj magistrali (DC8), gdje se zbog teže prometne nesreće u mjestu Volarice promet odvija otežano uz ograničenje brzine od 30 km/h.

Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje i oprez, osobito na dionicama s gustim prometom, radovima i izvanrednim događajima.