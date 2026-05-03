Hoće li i Hrvatska odustati? EU granični sustav izazvao kaos u turizmu

Portugal i Italija mogli bi postati sljedeće turističke destinacije koje će odustati od kontroverznih EU graničnih provjera kako bi zaštitile britanske turiste od „kaotične“ provedbe sustava, smatraju stručnjaci iz turističkog sektora, piše britanski DailyMail.

Grčka je već odgodila primjenu novih pravila sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) za britanske turiste do rujna, nakon što su ona uzrokovala velike gužve i kašnjenja.

Prema tim pravilima, svi posjetitelji izvan EU-a moraju na posebnim kioscima u zračnim lukama i na graničnim prijelazima ostaviti svoje biometrijske podatke – sken lica i otiske prstiju.

Portugal već sada propušta putnike bez stroge primjene pravila kada se stvore prevelike gužve, a očekuje se da će, zajedno s Italijom, slijediti primjer Grčke prije svibanjskih praznika, omogućujući turistima ulazak uz pečat u putovnici.

Španjolska, Francuska i Hrvatska također bi mogle slijediti taj primjer, dok se EES „urušava poput kule od karata“, opterećen tehničkim problemima s biometrijom i nedostatkom osoblja.

Seamus McCauley iz turističke tvrtke Holiday Extras izjavio je kako mnoge zemlje neće imati izbora nego suprotstaviti se EU-u kako bi zaštitile prihode od turizma.

Dodao je: „Zemlje neće mirno promatrati kako Grčka preuzima njihove goste samo zato što ondje nema zastoja na aerodromima zbog EES-a. To bi bilo politički neodrživo jer su radna mjesta u pitanju.

Provedba sustava bila je potpuni fijasko. Britanski turisti vrijede 3,5 milijardi eura godišnje za grčko gospodarstvo i Grčka je s pravom odlučila da to neće dovesti u pitanje jer EES ne funkcionira kako treba.“

McCauley smatra kako je „gotovo sigurno“ da će Portugal i Italija uskoro slijediti taj primjer. „Nakon toga bi se cijeli sustav mogao urušiti poput kule od karata, jer će i Španjolska, Francuska i Hrvatska doći do istog zaključka – nitko ne želi izgubiti turiste samo zato da bi se striktno pridržavao pravila EU-a.“

Holiday Extras analizirao je broj britanskih turista, razinu kašnjenja, važnost turizma za pojedine destinacije te dosadašnju spremnost država na odstupanje od pravila EU-a kako bi procijenio koje će zemlje slijediti Grčku.

„Grčka je probila led, a Portugal već povremeno suspendira pravila. Ostali će gotovo sigurno slijediti. Nešto se mora promijeniti“, dodao je McCauley.

Stručnjaci za putovanja smatraju da Bruxelles u praksi ima vrlo ograničene mogućnosti sankcioniranja Grčke i drugih zemalja koje bi mogle slijediti njezin primjer, piše britanski DailyMail.

Eventualne financijske kazne znatno su manje od dodatnih prihoda koje države mogu ostvariti izbjegavanjem kaosa u zračnim lukama.

Čak i ako EU pokrene postupak pred Europskim sudom pravde protiv Grčke, to bi se dogodilo tek nakon završetka ljetne turističke sezone – do kada bi Grčka već ponovno mogla uvesti EES.

Zrakoplovna kompanija Ryanair također je pozvala turističke destinacije poput Francuske, Španjolske, Italije i Portugala da privremeno suspendiraju EES. Operativni direktor Neil McMahon izjavio je: „Vlade pokušavaju uvesti nedovoljno pripremljen IT sustav usred najprometnije turističke sezone.

Putnici plaćaju cijenu, čekaju satima na kontroli putovnica, a u nekim slučajevima i propuštaju letove. Rješenje je jednostavno – vlade bi trebale suspendirati EES do rujna.“

Sustav EES postao je u potpunosti operativan prošlog mjeseca u schengenskim zemljama – 25 od 27 članica EU-a, uz Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku.

Putnici izvan Schengena moraju prilikom ulaska i izlaska iz EU-a dostaviti dodatne podatke, uključujući sken lica i otiske prstiju.

Udruga britanskih turističkih agencija savjetovala je putnicima korištenje EES aplikacije, koja omogućuje unaprijedno registriranje biometrijskih podataka.