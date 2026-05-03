Tragedija na Jadranskoj magistrali: U teškoj nesreći poginuo muškarac

Na Jadranskoj magistrali kod mjesta Rača došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je život izgubio 46-godišnji motociklist iz Mađarske.

Prema zasad dostupnim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad motociklom i pao, a sumnja se da je pritom udario u kameni usjek uz cestu. U trenutku nesreće bio je sam na vozilu, dok će točan uzrok biti poznat po završetku očevida koji je još u tijeku.

Iako policija još ne može potvrditi je li bio dio organizirane kolone, neslužbeno se doznaje da se iza njega kretala veća skupina motociklista, piše Net.hr. Prema riječima svjedoka, na mjestu nesreće su bili dijelovi motocikla razasuti po kolniku, dok je tijelo stradalog bilo prekriveno.

Na teren je ubrzo stigla policija koja provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti tragedije. Promet na toj dionici odvija se otežano, uz stvaranje kolona.