Drama na letu: Pijana putnica pljunula suputnika, avion prisilno sletio u Prištinu

Putnici na letu niskotarifne kompanije svjedočili su nesvakidašnjem incidentu u zraku koji je završio prisilnim slijetanjem.

Putnici na letu EasyJeta zabilježili su uznemirujući prizor žestokog sukoba u kojem je sudjelovala putnica koja je prethodno konzumirala votku, a potom pljunula drugog putnika u lice.

Na snimci, koju je objavio The Sun, vidi se žena, za koju se pretpostavlja da dolazi iz Velike Britanije, kako se preko sjedala i prolaza naginje prema drugom putniku dok ostali, vidno šokirani, promatraju razvoj situacije. Nakon što je nasrnula na muškarca, on povisuje ton prema drugom putniku koji im prigovara zbog ponašanja. Uslijed toga žena počinje provocirati upravo tog putnika koji ih je upozorio. Kabinsko osoblje u tom trenutku bezuspješno pokušava obuzdati situaciju.

Do incidenta je došlo u srijedu, a zbog eskalacije sukoba zrakoplov na relaciji London Gatwick – Antalija bio je primoran izvanredno sletjeti u Prištinu. Po dolasku na tlo, policija je ušla u avion i izvela dvoje putnika – muškarca odjevenog u zeleno i ženu u ružičastom. Let je zbog svega kasnio tri sata, prenosi Nacional.

"Žena je pljunula votku putniku u lice"

Jedan od putnika izjavio je za The Sun da je tijekom sukoba žena pljunula drugog putnika u lice, dok je svjedokinja ispričala kako je prije izbijanja svađe pijuckala votku iz boce.

“Sjedila sam iza njih i bavila se svojim poslom kad sam odjednom čula vrisak i buku. Podigla sam pogled i bila sam u nevjerici što se događa, sve je bilo pomalo ludo. Njih dvoje su vikali, psovali jedno na drugo. Svi su bili pomalo uplašeni, svi smo se osjećali pomalo bespomoćno i sažalijevali smo se nad stjuardesama. Odlučila sam početi snimati u slučaju da budu potrebni dokazi, a i radi vlastite zaštite”, rekla je pa dodala:

“Objavljeno je upozorenje svim putnicima da ostanu mirni jer ćemo inače morati sletjeti na Kosovo. Ubrzo nakon toga uslijedila je druga obavijest u kojoj se govorilo da ćemo sletjeti. Nekoliko minuta nakon slijetanja policija je upala u avion i odvela muškarca i ženu koji su oboje bili jako pijani”, dodala je.

Preusmjereni zrakoplov na kraju je stigao u Antaliju s približno tri sata zakašnjenja, a iz EasyJeta su poručili: “Ne toleriramo takvo ponašanje. Sigurnost putnika i posade uvijek nam je najveći prioritet”.