S 1,58 promila vozio prepun auto: Putnik vrijeđao policiju, obojica uhićena

U petak, 1. svibnja u 21,00 sat u Šibeniku, u Ulici Stjepana Radića, policijski službenici Policijske postaje Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnjak.

Kontrolom vozila, vozača i putnika utvrđen je veći broj putnika u vozilu od broja upisanog u prometnu dozvolu.Tijekom alkotestiranja vozača, kojem je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,58 promila, jedan od putnika u vozilu vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike, nakon čega su obojica uhićena i dovedena u službene prostorije policije. Izvršenim alkotestiranjem 31-godišnjeg putnika utvrđena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 1,48 promila.

Vozač i 31-godišnji putnik smješteni su u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega su vozač, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a putnik, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, uz optužni prijedlog dovedeni na prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Sud ih je pustio na slobodu te predmet stavio u redovni postupak.