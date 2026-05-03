VATRENA LJUBAV SPOJILA BRAČ I VIS Uz sirene i vodeni most vjenčali se Katija Opačak i Petar Galić!

Split je proteklog vikenda bio poprište vjenčanja koje najbolje opisuje snagu i zajedništvo vatrogasne obitelji. Svoje sudbonosno „da“ izrekli su Katija Opačak, članica DVD-a Milna s otoka Brača, i Petar Galić, član DVD-a Vis.

Ovim činom dvoje mladih vatrogasaca simbolično je spojilo dva dalmatinska otoka u najljepšu životnu vezu.Ova ljubavna priča počela je tamo gdje se kuju najčvršća prijateljstva – na skupštini vatrogasnog društva.

Upravo je taj službeni susret bio iskra koja je planula u ljubav, a zanimljivo je da je Katijina majka, također aktivna u vatrogasnim krugovima, Petra poznavala kao kolegu i prijatelja mnogo prije nego što je on postao njezin zet.

Da ulazak u bračnu luku bude u pravom vatrogasnom stilu, pobrinule su se kolege s kopna. Pripadnici DVD-a Mladost (Kaštel Sućurac) i DVD-a Solin postrojili su svoja vozila i uz gromoglasne sirene stvorili veličanstveni vodeni most iznad ceste.

Prolazak mladenaca ispod vodenih mlazova bio je prizor za pamćenje, simbolizirajući sreću, snagu i neraskidivo vatrogasno bratstvo koje ne poznaje granice gradova ni otoka.Katija i Petar dokazali su da prava ljubav, baš kao i vatrogasna solidarnost, ne poznaje prepreke.

Dokazali su još jednom ono staro pravilo: vatru gase, brata (i supružnika) spase!Mladencima želimo sretnu plovidbu bračnim vodama, uz što manje intervencija, a što više ovakvih zajedničkih radosti. Sretno, Katija i Petre!