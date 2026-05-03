Švicarska: Vozačica osuđena na 4 godine zatvora zbog snimki brze vožnje

U švicarskom kantonu Glarus zabilježen je slučaj koji jasno pokazuje koliko ozbiljne mogu biti posljedice ekstremne i neodgovorne vožnje - čak i bez klasičnih dokaza poput radarskih snimki.

Dvadesetpetogodišnja vozačica osuđena je na četiri godine bezuvjetnog zatvora zbog višestrukih teških prekoračenja brzine, a presuda se temeljila isključivo na videozapisima pronađenima na njezinu mobitelu, prenosi portal bluewin.ch.

Početkom travnja presudu je potvrdio i švicarski Savezni sud, čime je odluka postala pravomoćna. Posebnost ovog slučaja jest u tome što vozačica nikada nije bila zabilježena radarom - ključni dokazi bili su snimke koje je sama radila ili su ih tijekom vožnje snimali suvozači.

Sud je identificirao ukupno osam slučajeva prekoračenja brzine, pri čemu je pet ocijenjeno kao posebno teško. U svim tim situacijama brzina je premašivala dopuštenu za više od 80 km/h. Najekstremniji slučaj zabilježen je na autocesti A3, gdje je vozila čak 238 km/h na dionici s ograničenjem od 120 km/h. Samo za taj prekršaj švicarski zakon predviđa kaznu zatvora od 26 mjeseci, piše tportal.

Sud nije imao razumijevanja

Tijekom postupka vozačica je tvrdila da je bila dio tzv. 'car poser' scene te da je brzu vožnju koristila kao način nošenja s emocionalno teškim razdobljem, uključujući probleme s bivšim partnerom. Sud takvo obrazloženje nije prihvatio kao olakotnu okolnost.

Dodatno je otegotna bila činjenica da nije bilo uvjerljivih dokaza o promjeni ponašanja. Štoviše, neposredno prije početka suđenja sud je uzeo u obzir i novu prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala, kada je vozilo završilo u zaštitnoj ogradi - ponovno pod sumnjom na neprilagođenu brzinu.

U Švicarskoj je maksimalna kazna za ovakve prekršaje četiri godine zatvora, što znači da je sud izrekao najstrožu moguću sankciju. Odvjetnik Simon Bloch istaknuo je kako je riječ o jednoj od najtežih kazni ikad izrečenih za prometni prekršaj.