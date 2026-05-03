NESREĆA Vozač skutera pao na kolnik i teško se ozlijedio

U subotu, 2. svibnja u 15.35 sati na državnoj cesti DC-106 na Pagu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen 73-godišnji vozač skutera gospićkih registarskih oznaka.

Provedenim očevidom sumnja se da se prometna nesreća dogodila kada se vozač skutera kretao iz smjera Novalje prema Pagu.

Brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, vidljivosti te preglednosti tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti uslijed čega je izgubio kontrolu nad upravljačem skutera te pada na kolnik.

U Općoj bolnici Zadar, 73-godišnjaku je pružena liječnička pomoć te su mu konstatirane teške tjelesne ozljede.

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač skutera bit će prekršajno sankcioniran.