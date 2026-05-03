UHIĆEN MUŠKARAC Ukrao mobitel pa nasrnuo na policajce, dobio 10 dana zatvora

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim njemačkim državljaninom kojeg se sumnjiči da je u petak, 1. svibnja oko 10 sati u Zadru na gradskom predjelu Arbanasi u ugostiteljskom objektu otuđio mobitel u vlasništvu 21-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije.

Tijekom postupanja policijskih službenika, 43-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao te nekontrolirano mahao rukama prema policijskim službenicima. Oglušio se na izdana upozorenja i nastavio s protupravniim ponašanjem.

Uhićen je i doveden u prostorije policije, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 43-godišnjaka se redovnim putem podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, zbog kaznenog djela Krađa.

Zbog prekršaja iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 43-godišnjak je uz Optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Nakon saslušanja na sudu određena mu je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u Zatvor u Zadru.