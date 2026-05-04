Prokurative u subotu postaju živa radionica Dalmacije: Pletenje krtola, lončarstvo na ručnom kolu i klesanje kamena koji je gradio Dioklecijanovu palaču

U subotu, 9. svibnja 2026., splitske Prokurative postaju središte tradicijskih vještina kroz manifestaciju „Živa baština Dalmacije“. Posjetitelje očekuje bogat program radionica i prezentacija koje oživljavaju stare zanate i običaje. Ulaz je slobodan!

Zanati koji nestaju – prilika za učenje i sudjelovanje

Posjetitelji će imati priliku upoznati se s lončarstvom i izradom tradicijskih košara. Majstor lončar Ivan Knezović, jedan od posljednjih majstora u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji još njeguju ovaj zanat, demonstrirat će rad na ručnom kolu, a posjetitelji će imati priliku i sami sjesti za lončarsko kolo i okušati se u oblikovanju gline.

Ljilja Vojković pokazat će umijeće pletenja krtola – košara od šiblja koje su nekad bile dio svakodnevice u Dalmaciji.

Brački kamen u rukama posjetitelja

Poseban naglasak stavljen je na klesarsku tradiciju otoka Brača. Učenici Klesarske škole Pučišća demonstrirat će obradu bračkog vapnenca, kamena koji je obilježio graditeljsku baštinu Dalmacije i ugrađen je u znamenitosti poput Dioklecijanove palače, kao i Bijele kuće. Posjetitelji će se, uz stručno vodstvo, moći i sami okušati u klesanju.

Riječ je o jedinstvenoj školi u Hrvatskoj u kojoj se klesarstvo uči kroz praktičan rad, a učenici već tijekom školovanja sudjeluju u izradi i obnovi kamenih elemenata. Upravo će dio tog znanja i vještine prenijeti publici na Prokurativama.

Nošnje, frizure i radionice za sve generacije

Kulturno-umjetnički program dodatno obogaćuje FA Jedinstvo kroz „Jedinstveni kutak“, gdje će se predstaviti splitska pučka nošnja i nošnja salonskog kola iz 19. stoljeća. Posjetitelje očekuju i radionice izrade nakita od perli, edukativni sadržaji o povijesti Dalmacije, a moći ćete naučiti i osobno isprobati kako su se Dalmatinke češljale za svetkovine.

Organizator manifestacije je Splitsko-dalmatinska županija, uz partnerstvo FA Jedinstvo, SKUD Splitsko-dalmatinske županije, Glazbena mladež Split te turističkih zajednica s područja županije.

U programu sudjeluje devet turističkih zajednica: Vrgorac, Makarska, Imotski, Sinj, Omiš, Kaštela, Trogir, Brač i Šolta.

Sve radionice i sadržaji su besplatni, a program započinje u 10:00 sati. Manifestacija je namijenjena svim generacijama i pruža jedinstvenu priliku za izravan susret s bogatom kulturnom baštinom Dalmacije.