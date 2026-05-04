Na južnoj strani Čiova uočen mrtav dupin

Na južnoj strani otoka Čiova večeras je uočen mrtav dupin, doznajemo od čitatelja.

Kako nam je rečeno, životinja je primijećena na moru na potezu od Splita prema Gospi od Prizidnice, otprilike pola nautičke milje od same uvale. Dupin je kasnije, prema dostupnim informacijama, završio uz obalu na rtu u blizini tog područja.

Čitatelji koji su prolazili brodom navode da su prizor uočili tijekom plovidbe, nakon čega je životinja ostala na obali Čiova.

Za sada nije poznato što je uzrok uginuća.