VIDEO "Nima Splita do Splita": Pogledajte kako su Terezu sinoć dočekali u kazalištu

Nakon oproštajnog koncerta na Starom placu u Splitu, Terezu Kesoviju u splitskom HNK-u dočekalo je posebno iznenađenje.

U društvu prijatelja i suradnika priređen joj je emotivan doček ispunjen pjesmom, pljeskom i zahvalnošću za sve što je tijekom desetljeća dala publici. Okupljeni su je pozdravili pjevajući stihove njezine pjesme “Nima Splita do Splita”, dok su se prostorijom širile emocije i snažan osjećaj poštovanja.

Iz HNK-a su poručili kako je večer protekla “u znaku glazbe, emocije i poštovanja prema jednoj od najvećih diva naše glazbene scene”.

“Hvala, draga Tereza, na povjerenju, toplini i umjetnosti koju nesebično dijelite s publikom već generacijama”, istaknuli su.

Tereza je u zgradu kazališta ušla oslanjajući se na fizioterapeutkinju koja ju je pratila i tijekom koncerta, što je dodatno naglasilo koliko je ova večer bila posebna i emotivna.