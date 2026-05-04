Gradonačelnik Šuta nakon Terezinog oproštajnog koncerta: “Pamtit ćemo ga cijeli život”

Nakon oproštajnog koncerta Tereze Kesovije na Starom placu u Splitu, oglasio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Istaknuo je kako je riječ o večeri koja će ostati u trajnom sjećanju svih koji su joj prisustvovali.

“Svaka njena pjesma ima priču i posebno mjesto u našim srcima. Sretan sam jer smo sinoć svi uživali u koncertu naše dive kojeg ćemo pamtiti cijeli život!”, poručio je Šuta.

Podsjetimo, Tereza je sinoć održala emotivan oproštajni koncert pred splitskom publikom, čime je zaključila jedno veliko poglavlje svoje glazbene karijere. Večer je protekla u znaku nostalgije, emocija i bezvremenskih hitova koji su obilježili generacije.