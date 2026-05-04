Tajna zdravih rajčica: "Moj rajčičarnik više sliči maloj džungli nego urednoj gredici – i upravo zato funkcionira"

Postoji jedna česta vrtna pogreška: ljudi posade rajčice kao da su u sterilnoj laboratorijskoj posudi. Red, kolac, malo gole zemlje – i to je to. Ni cvijeta, ni “korova”, ni života. A vrt bez života nije zdrav vrt.

Kod mene je druga priča. Moj rajčičarnik više sliči maloj džungli nego urednoj gredici – i upravo zato funkcionira. Oko rajčica rastu biljke zaštitnice, dobri susjedi koji rade posao umjesto mene: zbunjuju štetnike, privlače saveznike i čuvaju tlo.

To nije nikakva novotarija, nego stara vrtna praksa – dobra susjednost biljaka (companion planting).

Bosiljak uz rajčice

Bosiljak i rajčica nisu samo savršen par na tanjuru:

Bosiljak odbija štetnike

Njegov miris zbunjuje insekte koji napadaju rajčice, posebno lisne uši i bijele mušice.

Privlači korisne kukce

Kad procvjeta, bosiljak privlači oprašivače i kukce koji se hrane štetnicima.

Potiče rast (barem prema iskustvu)

Mnogi vrtlari tvrde da rajčice bolje uspijevaju uz bosiljak. Znanost tu još nije rekla zadnju riječ, ali vrtlarsko iskustvo govori svoje.

Ima smisla i u kuhinji

Dok bereš rajčice, bosiljak ti je na dohvat ruke. Neki odnosi jednostavno funkcioniraju na svim razinama.

Kadifa uz rajčice

Ako postoji “čuvar tla”, onda je to kadifa:

Borac protiv nematoda

Korijen kadife ispušta tvari koje smanjuju broj štetnih nematoda u tlu.

Prirodni repelent

Njezin miris odbija čitav niz nepoželjnih gostiju: bijele mušice, lisne uši i neke gusjenice.

Privlači saveznike

Cvjetovi privlače korisne insekte koji dodatno drže štetnike pod kontrolom.

Ukratko

Ako uz rajčice posadiš:

* bosiljak – dobivaš zaštitu i potencijalno bolji rast

* kadifu – štitiš tlo i smanjuješ broj štetnika

Zato iskusni vrtlari rijetko sade “čisti” red rajčica. Između biljaka uvijek se nešto događa.

Neven – tihi radnik

Neven se često podcjenjuje, ali radi važan posao:

* pomaže u suzbijanju nematoda

* njegovi ocvali cvjetovi privlače smrdljive martine pa ih možeš lako skupiti na jednom mjestu – provjereno

Još nekoliko saveznika koje vrijedi imati:

Peršin

* odbija lisne uši i bijele mušice

* privlači bubamare i ose grabljivice

* može rasti uz rub gredice, a da ne smeta rajčicama

Češnjak

* snažan prirodni repelent za razne štetnike

* može pomoći u smanjenju bolesti poput plamenjače

* jednostavno ga je ubaciti među rajčice ili uz rub gredice

Zaključak

Vrt nije vojni poligon, nego mali ekosustav. Što ga više pokušavaš “očistiti” i pojednostaviti, to postaje ranjiviji.

Kad mu vratiš raznolikost, i to ne samo sa gore nabrojenim biljkama, on ti to vraća zdravljem.

Zato svaki put kad posadiš rajčice nemoj im ostaviti prazninu oko “nogu”. Daj im društvo. U dobrom društvu – čak i rajčice bolje uspijevaju.

I na kraju, moj vrt je prepun samoniklih sadnica nevena, a i kadife pomalo izviruju… samo kažem, ako kome treba…

PS: A usput, sljedeca prilika, odnosno promocija gdje možete nabaviti moju prvu knjigu “Biljke znaju bolje”, je u Kaštelima, ponedjeljak, 11.svibnja, u 17:00h, Kamberovo šetalište 30.