Lavanda na betonu kao poruka: Split 3 između vizije iz 1969. i današnjeg urbanističkog kaosa

Na masivnoj betonskoj gredi koja premošćuje skale iz Ulice Šime Ljubića prema Ulici Dinka Šimunovića umjetnici iz Udruge za suvremenu umjetnost Kvart napisali su piturom boje lavande SMISAO. Označili su načelno liniju od koje prema sjeveru počinje urbanistički smisao, tj. od koje se još drži smisleni urbanizam, urbanizam natječaja iz 1969. godine za gradski rajon tada nazvan Split 3. Čim proljeće zavlada bogatim zelenim krajolikom ovog predjela, Udruga za istraživanje urbanističke teorije i prakse Inova sa svojim partnerima objavi edukativni program koji se u sveopćem urbanističkom besmislu zabavlja s ovim prostorom. Tako je i ove godine, po deveti put.

Mladi pogled na identitet Splita 3

Program započinje svečanim otvorenjem izložbe radova vrijednih i maštovitih učenika IV. razreda Škole likovnih umjetnosti, smjer industrijski dizajn. Tijekom školske godine učenici su dokumentirali razne detalje iz javnog prostora ovog predjela grada. Dokumentirano im je kasnije poslužilo kao osnova za izradu digitalnih grafika. Rezultat toga kreativnog procesa koji je nadgledala njihova profesorica Kaća Svedružić su neobični prikazi urbanog identiteta iz očiju i ruku splitske budućnosti. Otvorenje je predviđeno za srijedu 6. 5. 2026. u 19:00 sati u Kvartovoj galeriji, a izložba će ostati otvorena do 13. 5. 2026. godine.

Dana 14. 5. u 12:30 sati na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) predviđeno je da teoretičar arhitekture Francesco Samassa održi predavanje „Društvena vizija arhitekture – doprinos Giancarla de Carla arhitektonskoj kulturi kasnog dvadesetog stoljeća“. U predavanju će posebno prikazati sličice de Carlovih obilazaka Splita i znanstvene, ali i romantične opservacije s tih obilazaka. Imajući u vidu Samassinu posvećenost arhivima, zainteresiranu publiku očekuje ekskluziva.

Od urbanih šetnji do akademske rasprave

Ranijih godina u programu je bila projekcija na skalama od Smisla i/ili koncert popularne muzike kod Kvartove galerije i popularne urbane promenade koje vode Jelena Borota, Mariana Bucat i Višnja Kukoč. Ove godine, za promjenu, manifestacija je dobila jaču znanstvenu notu. Tako će na urbane promenade voditi studente kolegija Moderni urbanizam nositeljice Sanja Matijević Barčot s FGAG-a, odnosno studente kolegija Umjetnost XX. stoljeća nositelja Dalibor Prančević s Filozofskog fakulteta voditi, a vodit će svoje studente i koncentrirati se na poučavanje moderni urbanizam, estetiku i filozofiju koja iz njega proizlazi.

Zbirka Split 3 i knjiga koja zaokružuje priču

Godine 2024. Inova je dala obnoviti maketu Ulice R. Boškovića koja je ostala izložena u Sveučilišnoj knjižnici. Kako je Inova tijekom vremena prikupila i značajan fond originalnih detaljnih planova, nacrta i publikacija o Splitu 3, na proteklim radionicama izrađeni su uzorci originalnih boja i tekstura pročelja zgrada, pa sve to više ne stane po šufitima i garažama, niti je primjereno da tamo bude, bit će svečano obilježeno formiranje Zbirke Split 3 u Sveučilišnoj knjižnici. Svečanost je predviđena za 10. 6. u 12:00 sati.

U pojačanju znanstvene note naročito se ističe za kraj godine predviđena promocija debele knjige „Split 3 – kako planirati grad: od ideje do realizacije i dalje“ autorice Višnja Kukoč, ujedno inicijatorice ove manifestacije. Ozbiljno štivo koje će doprinijeti valorizaciji dragocjeno modernog Split 3.