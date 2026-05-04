Close Menu

U gluho doba noći nekome se svidio "artikl" ispred splitske crkve. No, kamere su sve zabilježile

"Bit ćemo primorani poduzeti sve potrebne pravne korake", najavili su iz Župe

Neobičan incident dogodio se u splitskom kvartu Visoka, gdje je s jarbola ispred crkve nestala hrvatska zastava. Prema informacijama iz župe, sve se odigralo u nedjelju u ranim jutarnjim satima, a slučaj je zabilježen nadzornim kamerama.

Iz Župe Presvetog Srca Isusovog na Visokoj obavijestili su župljane da je u nedjelju ujutro oko 4.40 sa stupa ispred crkve uklonjena i odnesena zastava Republike Hrvatske, čime je počinjena krađa.

– Naglašavamo da su nadzorne kamere cijeli događaj jasno zabilježile te da raspolažemo fotografijama i snimkama počinitelja. Također podsjećamo da su i ranije nestajali konopi i oprema sa stupa i nismo reagirali, što ovom činu daje dodatnu težinu.

Svi potrebni pravni koraci

Ovakvo postupanje, osim što predstavlja neovlašteno uzimanje tuđe imovine, može imati i obilježja neprimjerenog odnosa prema državnim simbolima, o čemu će konačnu ocjenu dati nadležna tijela.

Stoga ovim putem pozivamo počinitelja da, prije pokretanja službenog postupka i predaje svih materijala policiji te objave fotografija, vrati hrvatsku zastavu, konop i svu pripadajuću opremu na mjesto ispred crkve.

U protivnom, bit ćemo primorani poduzeti sve potrebne pravne korake. Ujedno napominjemo: ako je nekome potrebna hrvatska zastava, župa će je vrlo rado darovati – nije je potrebno ujutro rano skidati s jarbola... Vjerujemo da će se učiniti ispravan i odgovoran korak - naveli su.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0