U gluho doba noći nekome se svidio "artikl" ispred splitske crkve. No, kamere su sve zabilježile

Neobičan incident dogodio se u splitskom kvartu Visoka, gdje je s jarbola ispred crkve nestala hrvatska zastava. Prema informacijama iz župe, sve se odigralo u nedjelju u ranim jutarnjim satima, a slučaj je zabilježen nadzornim kamerama.

Iz Župe Presvetog Srca Isusovog na Visokoj obavijestili su župljane da je u nedjelju ujutro oko 4.40 sa stupa ispred crkve uklonjena i odnesena zastava Republike Hrvatske, čime je počinjena krađa.

– Naglašavamo da su nadzorne kamere cijeli događaj jasno zabilježile te da raspolažemo fotografijama i snimkama počinitelja. Također podsjećamo da su i ranije nestajali konopi i oprema sa stupa i nismo reagirali, što ovom činu daje dodatnu težinu.

Svi potrebni pravni koraci

Ovakvo postupanje, osim što predstavlja neovlašteno uzimanje tuđe imovine, može imati i obilježja neprimjerenog odnosa prema državnim simbolima, o čemu će konačnu ocjenu dati nadležna tijela.

Stoga ovim putem pozivamo počinitelja da, prije pokretanja službenog postupka i predaje svih materijala policiji te objave fotografija, vrati hrvatsku zastavu, konop i svu pripadajuću opremu na mjesto ispred crkve.

U protivnom, bit ćemo primorani poduzeti sve potrebne pravne korake. Ujedno napominjemo: ako je nekome potrebna hrvatska zastava, župa će je vrlo rado darovati – nije je potrebno ujutro rano skidati s jarbola... Vjerujemo da će se učiniti ispravan i odgovoran korak - naveli su.