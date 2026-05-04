Kaos u Dalmaciji: Tučnjava, ozlijeđeni i privedeni, policija privela načelnika

Napeta situacija u općini Marina večeras je eskalirala u ozbiljan incident u kojem je došlo do naguravanja i fizičkog sukoba među okupljenima. Prema dostupnim informacijama, ima ozlijeđenih osoba, a policija je privela više sudionika.

Dramatičan razvoj događaja dogodio se neposredno prije uključenja u emisiju Otvoreno, kada je policija privela i načelnika Antu Mamuta.

Tijekom dana u Marini je vladala napeta atmosfera koja je kulminirala večernjim sukobom. Na terenu je intervenirala policija kako bi smirila situaciju i uspostavila red.

Podsjetimo, cijeli slučaj povezan je s kontroverzom u mjestu Mitlo, gdje su na tuđem zemljištu izgrađeni mrtvačnica i privatno groblje, što je izazvalo nezadovoljstvo i podijelilo lokalnu zajednicu, prenosi HRT.