Miro Bulj na koncertu Tereze Kesovije privukao pažnju majicom

Među brojnim poznatim licima koja su sinoć prisustvovala oproštajnom koncertu Tereze Kesovije na Starom placu u Split bio je i Miro Bulj, sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta. Iako je večer bila u znaku glazbene dive i emocija koje su pratile njezin oproštaj od publike, Bulj je uspio privući pažnju – ne izjavama, već odabirom odjeće.

Naime, nosio je majicu s natpisom: „Lijepo je biti tata, ali biti dida je nešto mnogo bolje“, čime je jasno dao do znanja koliko mu znači nova životna uloga. Poruka na majici nije prošla nezapaženo među okupljenima, a mnogi su je protumačili kao ponosnu i emotivnu gestu.

Podsjetimo, Miro Bulj je prošlog tjedna javno objavio kako je postao djed male Magdalene, što je podijelio s javnošću putem društvenih mreža. Čini se kako ga je prinova posebno razveselila, a to nije skrivao ni na sinoćnjem koncertu.

Dok je publika uživala u bezvremenskim hitovima Tereze Kesovije, Bulj je, sudeći po poruci na majici, imao još jedan razlog za slavlje – onaj obiteljski, koji je očito obilježio ovo razdoblje njegova života.