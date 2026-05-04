Sad je i službeno, ovo su nove cijene goriva

S ciljem zaštite građane od porasta cijena benzinskog goriva, Vlada se odrekla dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna.

Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo Vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Na telefonskoj sjednici donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

1,72 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,22 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

1,58 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,18EUR/kg)

2,16 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,18 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

1,79 EUR/l za benzinsko gorivo

1,93 EUR/l za dizelsko gorivo

1,29 EUR/l za plavi dizel

1,73 EUR/kg za UNP za spremnike

2,44 EUR/kg za UNP za boce