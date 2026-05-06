Lik šetao po Kaštelima i mahao plastičnim pištoljem. Ljudi mislili da je pravi i zvali policiju

Jučer, 5. svibnja 2026. godine policija je zaprimila dojavu da je oko 18:50 u Kaštel Sućurcu, na Cesti dr. Franje Tuđmana uočen muškarac koji hoda cestom i u ruci drži oružje.

Odmah su žurno na teren upućeni policijski službenici iz nekoliko postaja i policijski službenici interventne policije, a muškarac je uskoro pronađen. U ruci je držao crni plastični pištolj kojim je mahao uokolo i usmjeravao ga u obližnje objekte, čime je izazvao strah i uznemirenost građana u prolazu.

Od njega je oduzet pištolj, uhićen je i odveden u policijsku postaju gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnji muškarac počinio prekršaj iz čl. 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i kažnjen je za počinjeni prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 300 eura.