Križić na svečanoj sjednici: "Budućnost svakog grada ovisi o vrijednostima koje nose njegovi ljudi"

Na svečanoj sjednici Grada Splita, održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu Split u povodu blagdana svetog Duje i Dana grada, okupljenima se obratio i splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić. U svom je govoru istaknuo važnost svetog Duje za identitet Splita, naglasivši kako njegov lik nije samo dio prošlosti, nego trajni poziv na očuvanje duhovnih i društvenih vrijednosti.

"Sveti Duje je trajni podsjetnik na značenje vjere"

Nadbiskup Križić poručio je kako povijesna osoba svetog Duje nije tek simbol prošlosti. "On je trajni podsjetnik na značenje vjere, postojanost savjesti i hrabrost očuvanja istine – vrijednosti koje su kroz stoljeća oblikovale identitet našega grada, utkale se u njegov kulturni, društveni i duhovni život", rekao je Križić.

Podsjetio je kako Split, grad izrastao oko Dioklecijanove palače i katedrale svetog Duje, u sebi nosi jedinstveni spoj antičke baštine i kršćanske nade.

"Poziv da nastavimo čuvati i štititi naš grad"

Govoreći o ulozi svetog Duje kroz povijest, nadbiskup je naglasio kako je on stoljećima zaštitnik i čuvar Splita i njegovih stanovnika. "Njegov blagdan nam je uvijek iznova poziv da i svi mi, zajedno s njime, nastavimo čuvati i štititi naš grad", istaknuo je.

Dodao je kako se danas grad ne čuva oružjem, nego vrijednostima koje izgrađuju zajednicu.

"Danas, hvala Bogu, to ne trebamo činiti ni mačem ni puškom, nego našim poštenjem, zajedništvom, zalaganjem za opće dobro, promicanjem pravednosti, istine, ljubavi i solidarnosti, znanosti, kulture te njegovanjem mira i suživota", poručio je Križić.

"Ako u našem gradu bude dostatno tih vrijednosti, onda on ima sigurnu budućnost"

Nadbiskup je posebno naglasio kako budućnost Splita ne ovisi samo o njegovoj bogatoj prošlosti, nego prije svega o ljudima koji u njemu žive. "Ako u našem gradu bude dostatno svih spomenutih vrijednosti, onda on ima sigurnu budućnost. Jer budućnost svakog grada ovisi prije svega o vrijednostima koje nose i promiču njegovi ljudi", rekao je.

Blagdan svetog Duje, dodao je, nije samo vanjska proslava grada, nego i poziv na duhovnu obnovu. "Ovaj blagdan podsjeća da se ovaj grad od početka nadahnjivao kršćanskim idealima i da je utemeljen na kršćanskim korijenima", kazao je Križić.

U nastavku govora nadbiskup je istaknuo kako se snaga Crkve i grada ne mjeri samo ugledom pojedinaca ili slavom prošlih vremena. "Crkva nije jaka zbog divnih i uglednih građana koje ima, nego zbog svetih ljudi koji su u njoj. Jer nijedan grad nije velik samo po slavi iz prošlosti, nego po srcima svojih stanovnika koji se trude izgrađivati društvo solidarnosti, poštenja, pravednosti i istine", poručio je.

Čestitke dobitnicima nagrada i svim građanima

Na kraju obraćanja nadbiskup Križić uputio je čestitke svim ovogodišnjim dobitnicima gradskih nagrada.

"Iskrene čestitke svima onima koji će na ovaj Dan grada primiti nagrade za svoja ostvarenja, kojima su obogatili ovaj grad, i zahvalnost svima onima koji svatko na svom području nastoje služiti općem dobru, promicati dijalog i dostojanstvo svake osobe", rekao je.

Zaključio je molitvom da zagovor svetog Duje prati Split, njegove obitelji, mlade i starije, sve koji u njemu žive i sve koji u njega dolaze. "S tom željom svima vama od srca čestitam blagdan svetog Duje. Na dobro nam došla Sudamja", poručio je nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić.