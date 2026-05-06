Šuta na svečanoj sjednici Grada Splita: "Obećali smo otvoren i iskren pristup svakom čovjeku koji želi dobro ovome gradu"

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

Sjednici nazoče predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić te brojni drugi visoki uzvanici.

Među okupljenima su i izaslanik predsjednika Republike Nikša Peronja, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Andro Krstulović Opara, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, nadbiskup u miru Marin Barišić, predstavnici Vlade, Sabora, županija, gradova i općina, kao i hrvatski branitelji, predstavnici gradskih institucija, javnih poduzeća i ovogodišnji laureati.

Poznata imena laureata

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu laureata donijet će Gradsko vijeće na jednoj od predstojećih sjednica. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici uoči blagdana svetog Dujma, povodom Dana grada.

Prijedlog Komisije je da se postumno priznanje za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku Udruge Naš Hajduk, te redatelju Branku Ivandi.

Laureati za životno djelo su i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade trebali bi dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te Ana i Lucija Zaninović.

Skupne nagrade pripast će Udruzi Vjeruj i djeluj, splitskom HGSS-u, Udruzi Srce, JK Split i KUD-u Filip Dević.

Gradonačelnik: "Split je grad koji su stvarali ljudi"

U svečanom govoru, gradonačelnik Splita osvrnuo se na povijest grada, njegov identitet, kulturnu baštinu i ljude koji su ga stvarali.

"Split je grad koji je izrastao iz Dioklecijanove palače, a svoj kršćanski identitet i zaštitu prepoznao u svetome Duji, salonitanskom biskupu i mučeniku. Malo je gradova na svijetu u kojima se povijest tako jasno vidi: na svakome kantunu, u kamenu Palače, zvoniku naše katedrale, Peristilu, Pjaci i uskim kalama koje su stoljećima bile pozornicom splitskoga života", poručio je.

Posebno se osvrnuo i na Hrvatsko narodno kazalište Split, podsjetivši da je upravo na današnji dan, 6. svibnja 1893. godine, otvoren ovaj kulturni hram.

"Teško je zamisliti Split bez svoga teatra, bez glazbe Tijardovića, Hatzea i Gotovca, bez pozornice koja dulje od stoljeća čuva duh ovoga grada", istaknuo je.

Govoreći o ljudima koji su obilježili Split, spomenuo je Marka Marulića, Emanuela Vidovića, Ivana Meštrovića, Borisa i Dina Dvornika, Zdenka Runjića i Olivera Dragojevića, ali i brojne umjetnike, svećenike, sportaše, profesore, liječnike, obrtnike, težake, ribare i radnike.

"Svi oni, veliki i samo naizgled obični ljudi ovoga grada, davali su svome Splitu i smij i suze, i dišpet i dobrotu. Oduvijek su ga činili gradom većim od njegove stvarne veličine", rekao je.

"U Split želim vratiti kulturu i dijalog"

Gradonačelnik je naglasio kako je, preuzimajući dužnost, istaknuo da u Split želi vratiti kulturu i dijalog. Zahvalio je svojim zamjenicima, Matei Dorčić i Ivi Biliću, na podršci u tom poslu.

"Obećali smo otvoren i iskren pristup svakom čovjeku koji želi dobro ovome gradu. Obilazimo gradske kotareve, razgovaramo s građanima i slušamo njihove probleme", rekao je.

Dodao je kako je Split grad različitih pogleda i neslaganja, ali da ne smije postati grad podjela.

"A zajednički su nam Split i splitoljublje. Njegova sloboda i napredak, njegovo dostojanstvo i odgovornost prema ljudima koji u njemu žive", naglasio je.

Podsjetio je i na važnost hrvatskih branitelja te slobode izborene u Domovinskom ratu.

"Split danas živi u slobodnoj i neovisnoj zemlji, izborenoj hrabrošću hrvatskih branitelja, među njima i pripadnika naše udarne, Četvrte gardijske brigade. Dio smo Europske unije, NATO-a i Schengena, grad s međunarodnim ugledom i ravnopravnim mjestom u Europi i svijetu", poručio je.

Veliki projekti: Prometnice, Kozjak, Istočna obala, Kopilica i škver

U govoru je istaknuto kako Split ima izniman geografski položaj i prostor koji mora biti u službi grada i njegovih građana.

"Na nama je da pokažemo jasnu viziju, hrabrost i odgovornost te ih pretvorimo u snagu grada koji može postati vratima Mediterana. Prostor mora biti u službi Grada i ljudi koji u njemu žive", rekao je.

Posebno je naglasio važnost sportske infrastrukture, ali i velikih prometnih projekata na širem splitskom području.

"Veliki prometni projekti na širem splitskom području već su započeli, a prve dionice otvaraju se iduće godine. Ključne gradske prometnice postale su državne i uskoro ulaze u realizaciju", kazao je.

Spomenuo je i izmjene Zakona o cestama, za koje je rekao da ih je osobno inicirao, a koje bi trebale ubrzati izgradnju gradskih cesta.

"Takav je korak nužan prema bržoj izgradnji gradskih cesta. Tunel Kozjak, sa svojim prirodnim nastavkom, mostom svetoga Duje, otvorit će novi ulaz u Split i potencijal za razvoj cijeloga sjevernog dijela grada", poručio je.

Govoreći o urbanističkim projektima, najavio je uređenje Rive, Bačvica i cijelog priobalnog pojasa, nastavak projekta Žnjan kroz Duilovo te važne projekte poput Istočne obale, Kopilice, Starog placa i Turske kule.

Posebno je istaknuo prostor brodogradilišta.

"Posebno bih istaknuo škver kao prostor kojeg trebamo vratiti građanima. Očuvati modernu brodogradnju, otvoriti vrata pametnoj industriji, javnim i kulturnim sadržajima. Za taj iskorak očekujemo potporu svih državnih institucija", rekao je.

"Nima grada bez judi"

U završnom dijelu govora gradonačelnik je istaknuo važnost brige za ljude, od mladih obitelji do starijih sugrađana.

"Split je oduvijek otvorena srca primao svoje goste. Ali grad koji prima druge mora najprije čuvati svoje ljude. Priuštivo stanovanje za mlade obitelji i centri za starije dio su istog cilja: brige za sve generacije", poručio je.

Zahvalio je i laureatima, istaknuvši kako su svojim radom pokazali kako se Split voli djelima.

Naglasio je i važnost gradskih događanja, od Adventa i Krnjevala do Sudamje, kao mjesta susreta svih onih koji Split doživljavaju svojim gradom.

"Tu se vidi Split kakav želimo čuvati: srčan, otvoren, ponosan i prije svega svoj", rekao je.

Ovogodišnja Sudamja, zaključio je, nosi poruku koju svaki Splićanin razumije.

"Nima grada bez judi. Jer Split može biti i najsportskiji, i najluđi, i najlipši grad na svitu, ali bez svojih ljudi nije i ne može biti ono što jest. Zato, drage Splićanke i Splićani, čuvajmo naš Split, čuvajmo jedni druge i na dobro nam došla Sudamja!", zaključio je.