FOTO I VIDEO Podrška Filipu Zavadlavu ispred Vrhovnog suda u Zagrebu

U Zagrebu je danas na Zrinjevcu, ispred zgrade Vrhovnog suda Republike Hrvatske, održan mirni prosvjed povodom izricanja presude Filipu Zavadlavu.

Okupljeni građani došli su izraziti podršku Zavadlavu, čiji slučaj već godinama izaziva snažne reakcije javnosti. Prosvjed je protekao mirno, uz poruke podrške i transparente okupljenih sudionika.

Podsjetimo, pred Vrhovnim sudom danas se očekuje odluka u postupku protiv Filipa Zavadlava, koji je ranije osuđen zbog trostrukog ubojstva u Splitu. Slučaj je od samog početka izazvao velik interes javnosti, osobito u Dalmaciji.

Na Zrinjevcu se okupio manji broj građana, a prosvjed je održan bez incidenata.