Loše vijesti za Hajduk pred derbi s Dinamom: Otpao je važan igrač do kraja sezone...

Nakon što je do kraja sezone ostao bez Filipa Krovinovića, čini se po svemu da trener Hajduka Gonzalo Garcia u preostala tri kola neće moći računati ni na Zvonimira Šarliju.

Pouzdani stoper odigrao je ove sezone najviše minuta od svih prvotimaca Hajduka, čak 2749, a četvrti je po broju odigranih utakmica, unatoč tome što od kraja prvog dijela sezone vuče ozljedu trbušnog zida, zbog čega je propustio završnicu polusezone i velik dio zimskih priprema. Sličan problem mučio je i reprezentativnog golmana Ivicu Ivušića, koji ga je riješio operativnim zahvatom, ali Šarlija se odlučio za konzervativnu metodu liječenja kako bi mogao igrati, piše 24 sata.

Igrao je koliko je mogao, uglavnom uz bolove, a pauzirao je kad je baš morao. Protiv Varaždina više nije išlo dalje; u poluvremenu je morao izaći iz igre, a na njegovo mjesto uskočio je junior Roko Gabrić. U teoriji bi Šarlija i dalje mogao igrati, ali pauza i liječenje nužni su kako bi sanirao problem do kraja i spreman dočekao pripreme za sljedeću sezonu. Za preostala tri kola Garciji su u kadru od stopera preostali Dario Marešić, Ron Raci, Marino Skelin i Roko Gabrić, tako da, po svemu sudeći, Šarliju više nećemo gledati do kraja sezone.

Podsjetimo, Šarlija je u Hajduk stigao iz Panathinaikosa prije tri sezone. Drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u ciparskom Pafosu, da bi se na početku ove sezone vratio i postao standardan član Garcijine početne postave. Po dolasku u Hajduk potpisao je četverogodišnji ugovor, koji ga veže do ljeta sljedeće godine, što znači da uskoro ulazi u posljednju godinu ugovora. Šarlija je u najzrelijim godinama, u kolovozu će proslaviti 30. rođendan i treba vidjeti hoće li Hajduk na njega dugoročno računati i ponuditi mu produženje ugovora.

Priča o stoperima Hajduka u zadnje tri sezone poprilično je zanimljiva. Naime, odradili su tri vrhunska transfera i na mladim stoperima iz vlastite akademije, Luki Vuškoviću, Dominiku Prpiću i Branimiru Mlačiću, zaradili oko 20 milijuna eura, a u istom je razdoblju kroz prvu momčad prodefiliralo mnoštvo stopera. Uz Vuškovića, Prpića i Mlačića, koji su već u inozemstvu, te Šarliju i četvoricu koji su preostali u kadru, Marešić, Raci, Skelin i Gabrić, stoperi Hajduka u zadnje tri sezone bili su još i Edgar Gonzalez, Filip Uremović, Josip Elez, Ferro...