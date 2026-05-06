Prometni slom na Kamenu: Stanari odsječeni, obilaznica raskopana, a kolaps traje satima

Radovi na području Kamena, koji prema riječima stanara traju već dulje vrijeme, posljednjih su dana stvorili dodatne probleme u prometu. Mještani upozoravaju kako je glavna prometnica kroz Kamen zatvorena, dok je istodobno onemogućen i prolaz preko Kile zbog radova.

Prema informacijama koje su nam dostavili čitatelji, do zatvaranja glavne ulice došlo je nakon što su radnici bagerom oštetili osobno vozilo. Nakon tog incidenta, tvrde stanari, promet se više ne propušta ni za vrijeme izvođenja radova ni kada se na gradilištu ne radi.

Jedini alternativni pravac kroz raskopanu ulicu

Dodatni problem predstavlja činjenica da je i put preko Kile u potpunosti zatvoren, također zbog radova. Stanarima Kamena tako kao jedina automobilska veza prema Splitu preostaje Ulica kralja Zvonimira.

No, i ta je ulica, prema riječima mještana, već oko godinu dana raskopana te se nalazi u vrlo lošem stanju. Dodaju kako je prometnica većim dijelom jednosmjerna, a sada služi kao glavni obilazni pravac između Kamena i Splita.

Bez jasnih oznaka i informacija

Stanari se žale i na nedostatak jasne prometne signalizacije te neusklađenost s navigacijskim aplikacijama. Kako navode, vozači se preusmjeravaju preko Karepovca, no bez dovoljno jasnih oznaka na terenu i bez pravodobnih informacija dostupnih u navigaciji.

Jedna od čitateljica kazala je kako je zbog novonastale situacije izgubila 45 minuta pokušavajući proći preko Kamena i Kile. Prema njezinim riječima, dvije su ulice zatvorene, promet je otežan, a vozila se na pojedinim dijelovima ne mogu normalno mimoići.

Mještani traže rješenje

Zbog zatvorenih prometnica, raskopanih ulica i nedostatka jasnih uputa, stanovnici Kamena upozoravaju na svakodnevni prometni kaos. Posebno ističu problem sigurnosti i dostupnosti naselja, osobito u slučaju hitnih intervencija ili potrebe za brzim izlaskom prema Splitu.

Mještani apeliraju na nadležne službe da što prije osiguraju prohodne i jasno označene alternativne pravce te da javnost pravodobno obavijeste o tijeku radova i prometnim ograničenjima.