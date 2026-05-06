Dvije prometne u sat vremena. U Kaštelima sudar triju auta, jedna osoba ozlijeđena

U posljednjem satu dogodila su se dva sudara na splitskom području. Prvi se dogodio u 14 sati i 29 minuta kako su se sudarila dva osobna automobil,a na križanju Dubrovačke i Kranjčevićeve ulice u Splitu.

Prema informacijama iz splitske policije, nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.

Policijski službenici su na terenu, a promet se odvija usprkos zatvaranju dijela prometnice.

U 15 sati i 4 minute dojavljen je sudar u Kaštel Sućurcu u Ulici Ivana Pavla II., kod Stop Shopa.

U prometnoj nesreći sudjelovala su tri osobna automobila, a jedna osoba je zatražila liječničku pomoć.

Promet se odvij uz prisutnost policije.