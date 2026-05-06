Pogledajte ovo: Humorističnim filmom najavljeni splitski projekti prije govora gradonačelnika Šute

Prije govora gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šute na Svečanoj sjednici Grada Splita, uzvanicima je prikazan kratki humoristični film u kojem su objedinjeni gradski planovi i projekti.

U filmu je na specifičan i nesvakidašnji način prikazano ono što je u Splitu dosad provedeno, ali i projekti koji bi se trebali realizirati u narednom razdoblju. U kratkom videu glumio je Luka Čerjan, glumac HNK Split.

Prikazivanje filma izazvalo je iznenađenje među okupljenima, a nakon nekoliko minuta programa gradonačelnik Šuta održao je govor pred uzvanicima Svečane sjednice.