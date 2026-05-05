Konačno, Petar Grašo pred splitskom publikom i to - besplatno

Split će u srijedu, 6. svibnja 2026., dan uoči blagdana zaštitnika grada Sveti Dujam, biti u znaku bogatog i raznolikog programa koji donosi spoj tradicije, kulture, zabave i sadržaja za najmlađe. Sudamja i ove godine okuplja brojne Splićane i goste, a program počinje već od ranih jutarnjih sati.

Jutro u znaku tradicije, djece i kulture

Program započinje uz DJ dnevni đir od 8 sati, dok se od 9 sati na Voćnom trgu održava Sajam obrtnika i Sajam starih zanata. Tijekom dana posjetitelji mogu razgledati i izložbu „Maestro Jakov Gotovac: bašćinski hodočasnik“ u Sveučilišnoj knjižnici.

Najmlađi će uživati u predstavama „Stonoga Goga“ i „Ivo i Jakov“ u Gradskom kazalištu lutaka i Hrvatskom domu, dok su u knjižnicama Bol-Plokite, Spinut i Trstenik organizirane kreativne radionice i čitanje slikovnice „Sveti Duje“ autora Bože Ujevića.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u 10 sati održat će se svečana sjednica, a na Rivi tijekom dana traje Sajam Sudamja 2026.

Popodne donosi radionice, sport i gastronomiju

U poslijepodnevnim satima program se dodatno zahuktava. U dvorani Gripe od 15 sati igra se završnica dječjeg nogometnog turnira, dok će na Prokurativama od 17 sati započeti gastronomski događaj „Taste of Split“.

Na više lokacija održavaju se STEM radionice, edukativni programi i sadržaji za djecu, uključujući Lego radionice, znanstvene programe i VR iskustva „Putovanje u doba Dioklecijana“.

Na Pjaci će od 17 do 20 sati atmosferu podizati DJ i instrumentalna glazba, dok će Etnografski muzej otvoriti vrata kroz program „Đir oko Etnografskog“.

Večer u znaku tradicije, vjere i velikih imena

Središnji vjerski trenutci večeri održat će se u splitskoj katedrali, gdje je u 18 sati predviđeno otvaranje moćnika sv. Dujma, a u 19 sati sveta misa i prigodni program u čast zaštitniku grada.

Na Peristilu će se u 19:15 održati tradicionalno Kolo sv. Tripuna, dok će večernji sati donijeti i niz kulturnih događanja – od kazališnih predstava do izložbi i projekcija.

Vrhunac večeri očekuje se na Rivi gdje će u 19 sati nastupiti Petar Grašo, jedan od najpopularnijih domaćih izvođača, što će zasigurno privući velik broj građana i posjetitelja.

Istovremeno, u HNK će se održati Večer dalmatinskih klapa, dok Hrvatski dom donosi koncert „Avantura u Šangaju“, a u Domu mladih od 21 sat nastupa Mile Mijač & Krivo društvo.

Grad u slavljeničkom ritmu

Dan uoči Sudamje i ove godine potvrđuje status jednog od najvažnijih gradskih događaja, koji spaja duhovnu dimenziju, kulturnu baštinu i suvremenu zabavu. Split će tako već u srijedu živjeti u slavljeničkom ozračju, uoči svog najvećeg dana.