Dobre vijesti za Splićanina: Tottenham sprema novi ugovor za Vuškovića uz značajno povećanje plaće

Prema pisanju relevantnih britanskih medija, među kojima se ističu BBC Sport i Sky Sports, Luka Vušković nalazi se pred potpisom novog, poboljšanog ugovora s Tottenhamom.

Mladi hrvatski branič ostavio je snažan dojam tijekom posudbe u Hamburger SV, gdje je svojim nastupima pokazao zrelost i sigurnost u igri koja nadilazi njegove godine. Upravo su ti nastupi dodatno uvjerili vodstvo londonskog kluba da ga žele dugoročno zadržati.

Britanski izvori navode da u Tottenhamu Vuškovića vide kao važan dio budućnosti obrane te da mu žele ponuditi ugovor koji će jasno odražavati njegovo mjesto u planovima kluba. Novi ugovor uključivao bi i osjetno povećanje primanja.

Pregovori između kluba i igračevih predstavnika već su započeli, a u njih je uključen i sportski direktor Johan Lange. Prema istim izvorima, razgovori se odvijaju u pozitivnom smjeru te postoji realna mogućnost da dogovor uskoro bude postignut.

Strategija Tottenhama, kako navode britanski mediji, usmjerena je na dugoročno zadržavanje najperspektivnijih mladih igrača kako bi se izbjegli scenariji njihovih ranih odlazaka. Vušković se u toj viziji nameće kao jedan od ključnih projekata za budućnost kluba.

Navijači s nestrpljenjem očekuju njegov puni dolazak u prvu momčad i priliku da ga vide u dresu Spursa na najvećoj sceni.