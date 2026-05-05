U Fotoklubu Split izložba 'Grad gradova', arhitekt Kuzmanić nudi novu viziju Splita

Izložbom će Arhitektonski biro Ante Kuzmanić prezentirati ideju razvoja 'grada gradova' koju su već ranije artikulirali u istoimenoj publikaciji objavljenoj početkom godine.

Autori, Ante Kuzmanić, Ivan Jurić i Jere Kuzmanić, pod konceptom 'grad gradova' nude novu viziju razvoja gradova oko Kaštelanskog zaljeva, Splita, Solina, Kaštela do Trogira. Pritom im je polazište promišljanje o prostoru ograničenom s jedne strane morem, a s druge strane planinama Kozjak, Klis, Mosor i Perun. Opservacije, zaključci i smjernice iznijete u okviru publikacije i izložbe, temeljene na proučavanju starih planova, analizi postojećih situacija i kretanja ljudi te pokušaja razumijevanja njihovih interesa u opisanom prostoru.

Projekt se naslanja na ranije djelovanje autora koje se sastoji od niza prijedloga koja su iznosili u predavanjima i edicijama, kao što su: 21 - Ima li grada istočno od Raja, Studija Metro 21 te urbanistička studija mosta Split-Kaštela iz 2011. godine, a recentnim projektom ponuđena je cjelovita i detaljno razrađena vizija cijeloga životnog prostora grada gradova.

Novi model napušta logiku centraliziranog razvoja i predlaže policentrični razvojni okvir. To više nije Split sa svojim predgrađima, već integrirana cjelina koja svoju snagu crpi iz međusobne povezanosti i jedinstvenih identiteta svojih dijelova. Kroz jasan urbani okvir i povezanu infrastrukturu autori pokušavaju ponuditi odgovor na izazove stambene krize i prometnog kolapsa, pretvarajući metropolitansko područje u održivi mediteranski model suživota.

I Publikacija i izložba motivirane su potrebom za stručnom i političkom raspravom koja bi međusobno suradnjom ova 4 grada i tri općine s institucijama i građanima konačno iznjedrila PLAN KOJI NEDOSTAJE - plan prostornog razvoja metropolitanskog područja Solin – Kaštela – Trogir – Split, ističu iz Arhitektonskog biroa Kuzmanić.

Izložba ostaje otvorena do 13. svibnja 2026. godine, a može se razgledati svakim radnim danom u radno vrijeme Galerije (8-14 i 17-21h).