Stiže li olakšanje za podstanare? Stranka vladajuće većine predlaže 200 eura mjesečno za najugroženije

U jeku rasta troškova života i kontinuiranog pritiska na kućne budžete, iz splitskog ogranka Hrvatske stranke prava predložena je nova socijalna mjera kojom bi Split izravno pomogao najugroženijim podstanarima. Podsjetimo, HSP je u splitskom Gradskom vijeću dio vladajuće većine.

Kako ističu, inflacija, koju dobrim dijelom povezuju i s uvođenjem eura kao službene valute u Hrvatskoj, značajno je smanjila kupovnu moć građana, dok su cijene stanovanja dosegle razine koje velik broj obitelji više ne može pratiti.

„Svjedoci smo da je inflacija itekako oslabila kupovnu moć naših sugrađana te je vrijednost novca u značajnoj mjeri obezvrijeđena, stoga je potrebno uvesti određene mjere kojima bi se pomoglo najpotrebitijima”, poručuju iz stranke.

Sve više obitelji u podstanarstvu

Poseban naglasak stavljaju na činjenicu da velik broj građana Splita danas živi u podstanarstvu, pri čemu visoke najamnine predstavljaju ozbiljan teret za kućni budžet.

„S obzirom na cijene nekretnina i nemogućnost kupnje vlastite nekretnine za življenje, u gradu Splitu veliki je broj obitelji u podstanarstvu kojima to predstavlja preveliko opterećenje”, navode.

Smatraju da Grad ima financijske mogućnosti barem djelomično rasteretiti takve obitelji te predlažu konkretan model pomoći.

Model: 300 obitelji, 200 eura mjesečno

Prema prijedlogu, nakon prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna trebalo bi osigurati sredstva za sufinanciranje podstanarstva i raspisati javni poziv na koji bi se mogli prijaviti građani.

Kriteriji bi se definirali kroz taj poziv, a pravo na pomoć ostvarili bi socijalno najugroženiji.

„Model koji predlažemo uključivao bi 300 obitelji s područja Grada Splita kojima bi se sufinanciralo troškove podstanarstva u mjesečnom iznosu od 200 eura, odnosno najviše 2.400 eura godišnje”, ističu.

Za provedbu mjere, dodaju, u proračunu za 2026. godinu trebalo bi osigurati ukupno 720 tisuća eura.

„Potrebna je politička volja”

Iz Hrvatska stranka prava poručuju da ključnu prepreku ne vide u financijama, već u političkoj odluci.

„Smatramo da je za ovu mjeru najpotrebnija politička volja, a sve ostalo je stvar procedure i tehničke realizacije uz iznalaženje sredstava koja postoje u gradskom proračunu”, navode.

Zaključno ističu da bi ovakav model pomoći bio jasan pokazatelj socijalne osjetljivosti grada, osobito prema višečlanim obiteljima slabijeg imovinskog stanja.