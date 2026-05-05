EKSKLUZIVNO Snimili smo legendarni britanski bend u splitskoj zračnoj luci – evo zašto su opet ovdje

Oko 15 sati u splitsku zračnu luku sletio je privatni zrakoplov s članovima legendarnog britanskog benda Iron Maiden, koji već godinama Dalmaciju koriste kao svoju bazu za pripreme velikih svjetskih turneja. Njihov dolazak u Split nije slučajan – riječ je o gradu u kojem se, daleko od očiju javnosti, odvija važan dio njihove koncertne logistike i produkcije.

Naime, članovi benda posljednjih godina redovito borave u Splitu prije početka turneja. Prema dostupnim informacijama, 2025. su u gradu proveli čak dvadeset dana u tajnosti, gdje su u dvorani Lora održavali intenzivne probe za novu turneju. Split su odabrali kao svoju stalnu bazu za pripreme, zamijenivši ranije lokacije poput Pariza, upravo zbog kombinacije dobre infrastrukture, diskrecije i ugodnog okruženja.

Frontmen Bruce Dickinson ranije je isticao kako se u Splitu osjećaju opušteno i dobrodošlo, naglašavajući da im odgovaraju klima, hrana i privatnost koju ovdje imaju tijekom proba. Upravo ta kombinacija omogućuje bendu da se u potpunosti fokusira na zahtjevnu produkciju i uvježbavanje spektakla koji ih čeka na svjetskim pozornicama.

Veza Iron Maidena i Splita traje već desetljećima. Bend je u gradu nastupao više puta – od spektakularnog koncerta na Poljudu 2008. u sklopu turneje “Somewhere Back in Time”, do nastupa u Spaladium Areni 2016. tijekom “The Book of Souls” turneje. Njihovi koncerti redovito okupljaju tisuće fanova, a Split se pokazao kao jedna od važnijih točaka na njihovoj europskoj karti.

Današnji dolazak privatnim zrakoplovom, kojim bend često putuje između destinacija samo je još jedna potvrda njihove dugogodišnje povezanosti s Dalmacijom. Iako su ovaj put snimljeni odmah po izlasku iz zrakoplova, jasno je da će i ovaj boravak, kao i prethodni, većinom proći daleko od očiju javnosti – u znaku proba, priprema i uigravanja za još jednu veliku svjetsku turneju.

Krajem svibnja očekuju ih koncerti u Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj, dok u lipnju slijede Njemačka, Austrija, Češka...