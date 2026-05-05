VJETAR U LEĐA I ADRENALIN NA VRHUNCU: ‘Uvati vitar’ 2026 oduševio Brač!

Spektakularna utrka ‘Uvati vitar’ 2026. MTB / E-BIKE / GRAVEL 100+ okupila je stotine natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, pretvarajući otok Brač u impresivnu kulisu jedne od najuzbudljivijih biciklističkih avantura u regiji.

U organizaciji Turističke zajednice općine Sutivan i Općine Sutivan, uz podršku magazina Biker, ova već kultna utrka iz godine u godinu pomiče granice, a ovogodišnje izdanje donijelo je dodatnu dozu uzbuđenja kroz nove smjerove staza, izazovne single trackove i spektakularnu Gravel 100+ kategoriju.

Natjecatelji su startali iz Sutivana, a već na prvim kilometrima osjetili su snagu i ljepotu otoka Brača – vozeći uz more prema Milni, kroz divlje makadamske dionice pa sve do mistične pustinje Blaca. Najhrabriji su se suočili s legendarnim usponom na Vidovu goru, najvišu točku jadranskih otoka, nakon čega je uslijedio brzi i tehnički spust koji je testirao i najiskusnije vozače.

U kraljevskoj kategoriji Gravel 100+ briljirao je Marko Fržop, koji je stazu završio u vremenu 4:38:42, ispred Andra Bonačića Piculovića (4:59:23) i Hrvoja Bernardića (5:13:24).

„Ovo nije samo utrka – ovo je borba s prirodom i samim sobom. Vidova gora je bila brutalna, ali upravo takvi izazovi čine ovu utrku posebnom. Organizacija, atmosfera i staza – sve je bilo na vrhunskoj razini. Vratit ću se sigurno“, izjavio je pobjednik Fržop.

U E-bike kategoriji Bura 70+ najbrži je bio Tomislav Njegač s vremenom 2:41:37, dok je drugo mjesto pripalo Daniju Radiću (3:00:54).

„Staza je bila zahtjevna, ali nevjerojatno lijepa. E-bike kategorija daje poseban tempo utrci, ali i dalje traži snagu i taktiku. ‘Uvati vitar’ ima nešto posebno – energiju koju je teško opisati dok je ne doživite“, poručio je Njegač.

U MTB kategoriji Bura 70+ pobjedu je odnio Davor Krezić (2:42:53), ispred Stipe Palinica (2:46:04) i Igora ACS-a (2:46:46). „Tempo je bio jak od samog starta, a konkurencija izuzetno kvalitetna. Ovakve staze traže fokus i izdržljivost, ali nagrada je nevjerojatan osjećaj na cilju. Brač je stvarno posebna priča za svakog biciklista“, istaknuo je Krezić.

Na stazi Vitar 40+ slavio je Anđelko Lončar (1:40:28), drugo mjesto osvojio je Loren Šinkovac (1:43:23), a treće Ante Škorić (1:49:49

U ženskoj konkurenciji slavila je Željka Kuzmić Čorak (2:22:48), dok je drugo mjesto osvojila Ana Abramović (2:32:10).

Svaka utrka ovdje ima posebnu emociju. Staza je zahtjevna, ali upravo to je čini nezaboravnom. Natjecatelji su utrci svake godine ponovno vraćaju, ponajviše zbog energije koju ova manifestacija donosi.

No ‘Uvati vitar’ nije samo utrka – to je doživljaj. Uz vrhunsku organizaciju, natjecatelji i posjetitelji uživali su u Expo zoni, zajedničkom ručku, bračkoj večeri, koncertima i bogatom zabavnom programu, uključujući i najveću bike tombolu na Jadranu. Opuštena atmosfera, spektakularni pejzaži i zajedništvo sudionika još jednom su potvrdili zašto ova manifestacija ima kultni status među ljubiteljima biciklizma.

Još jedno uspješno izdanje utrke ‘Uvati vitar’ potvrdilo je ono što sudionici već odavno znaju – Uvati vitar nije samo utrka, već nezaboravno iskustvo. Sutivan se i ove godine upisao na kartu vrhunskih europskih biciklističkih događanja, a ‘Uvati vitar’ ostaje nezaobilazna avantura za sve koji traže spoj sporta, prirode i nezaboravne energije.