Ivošević nakon otkrivanja nove afere poručio Kerumu: "Hoćeš li mi vratiti pare prije zatvora?"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oštro je reagirao na najnovije otkriće portala Telegram, koje se odnosi na Željka Keruma i Andriju Polića, predsjednika Splitskog saveza športova.

Telegram je jutros objavio da je novootvoreni restoran Željka Keruma, prigodno nazvan Pršut, sagrađen bespravno. Bez dozvole i izvan građevinskog područja. Iako je rušenje naređeno još prije nekoliko godina, a odluka u međuvremenu postala pravomoćna, samouvjereni gazda svejedno ovih dana poziva goste na janjetinu, nudi vrhunske plaće konobarima i hvali se prvorazrednim namirnicama.

Ivošević je ustvrdio kako je riječ o ozbiljnom slučaju koji bi mogao imati pravosudni epilog.

“Priča koju je danas objavio Telegram.hr definicija je kriminala i pitanje je samo sata kad će USKOK doći po dokumentaciju”, poručio je.

Prema njegovim navodima, u središtu priče nalaze se Kerum i Polić, koji je, kako tvrdi, trebao postati pročelnik Upravnog odjela za sport.

“Razina bahatluka i besramnosti u ovom predmetu je nevjerojatna! Prvi je ilegalno gradio, a drugi lažirao potvrdu da je izgrađeno prije 2011. godine kako bi se moglo legalizirati”, naveo je Ivošević.

Dodao je kako očekuje reakciju institucija te prozvao bivšeg splitskog gradonačelnika zbog, kako kaže, dugogodišnjih spornih radnji.

“Možda konačno vidimo Keruma u zatvoru, ali ne radi prometnog prekršaja već radi onoga zbog čega je davno zaslužio završiti tamo - trgovine utjecajem i zloupotrebe položaja i ovlasti”, istaknuo je.

Na kraju se Kerumu obratio i osobno: “Kerume hoćeš mi uspjeti vratiti pare koje si dužan prije nego te zatvore?”