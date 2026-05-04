Lik u Hrvatskoj puštao Baju Malog Knindžu i mahao zastavom RS-a. Dobio je izgon iz države

Istarska policija izvijestila je da je sankcionirala 23-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je u Funtani isticao zastavu Republike Srpske na mjestu dostupnom javnosti.

Kako su naveli, policijski službenici su u petak, 1. svibnja ujutro, po dojavi izašli na teren te utvrdili da je mladić na balkonu hotelske sobe, vidljivom prolaznicima, mahao zastavom, čime je izazvao uznemirenost javnosti.

Policija mu je zastavu privremeno oduzela, a protiv njega je podnesen prekršajni nalog zbog narušavanja javnog reda i mira.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila i snimka događaja, na kojoj se čuje pjesma “A oj moja kućo na Grmeču”. Riječ je o repertoaru izvođača poznatog po nacionalističkim pjesmama, čiji su nastupi u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine zabranjeni, piše T-portal.

Osim novčane kazne, policija je donijela i rješenje o protjerivanju 23-godišnjaka iz Hrvatske te mu izrekla zabranu ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Uživaj u zabrani ulaska u civilizaciju debilčno ✌🏻🫶🏻 pic.twitter.com/nX0Edfac24 — Vide Dmitar Rapula (@Vide_Rapula) May 4, 2026