Liječnici upozoravaju na čestu pogrešku s donjim rubljem: Može uzrokovati infekcije i iritacije

Odabir donjeg rublja mnogima je svakodnevna rutina o kojoj se ne razmišlja previše, no stručnjaci upozoravaju da upravo tu nastaje jedna od najčešćih pogrešaka koja može imati posljedice za zdravlje. Iako na prvi pogled djeluju bezazleno, određeni materijali mogu potaknuti nelagodu, svrbež, neugodne mirise pa čak i infekcije.

Problem koji mnogi zanemaruju

Prema riječima liječnika, ključna pogreška je odabir sintetičkog donjeg rublja umjesto pamučnog. Takvi materijali zadržavaju toplinu i vlagu uz kožu, stvarajući uvjete u kojima se lakše razvijaju bakterije i gljivice.

“S kliničkog stajališta važno je održati intimno područje hladnim i suhim jer je vaginalni mikrobiom vrlo osjetljiv na vlagu i toplinu”, objašnjava uroginekologinja dr. Melanie Santos.

S druge strane, pamuk omogućuje koži da diše i upija vlagu, čime se smanjuje rizik od iritacija. “Riječ je o prirodnom, prozračnom materijalu koji pomaže održati suhoću i sprječava pregrijavanje kože”, ističe ginekologinja dr. Dillon Knight.

Koje su moguće posljedice?

Stručnjaci upozoravaju da nošenje sintetičkih tkanina može dovesti do stvaranja toplog i vlažnog okruženja, što pogoduje razvoju gljivičnih infekcija, poput kandide, ali i bakterijskih upala.

Osim infekcija, mogu se javiti i neugodni mirisi te nadraženost kože, dodaje ginekologinja dr. Jennifer Wider.

Postoji li kompromis?

Iako liječnici preporučuju izbjegavanje sintetičkih materijala, donje rublje s pamučnim umetkom u intimnom dijelu može biti prihvatljiva alternativa. Ipak, stručnjaci se slažu da je stopostotni pamuk i dalje najbolji izbor.

Važno je da materijal ne iritira kožu, upija vlagu i omogućuje prozračnost, čime se smanjuje trenje i rizik od infekcija.

Kako dodatno zaštititi zdravlje?

Osim pravilnog izbora rublja, liječnici savjetuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći u prevenciji problema. Preporučuje se redoviti unos tekućine, izbjegavanje dugotrajnog nošenja mokre odjeće, poput kupaćih kostima, te redovito mokrenje, osobito nakon spolnog odnosa.

Također, ne preporučuje se ispiranje rodnice niti korištenje agresivnih, parfemiranih proizvoda jer mogu narušiti prirodnu ravnotežu mikroflore.

Zaključno, stručnjaci ističu da je održavanje suhog, prozračnog i uravnoteženog okruženja ključ za prevenciju infekcija, a upravo je pamučno donje rublje jedan od najjednostavnijih načina da se to postigne.