Kako su europski putnici vidjeli Trogir? Zanimljivo predavanje otkriva detalje iz 19. stoljeća

U sklopu Dana povijesti, koji se održavaju u okviru Kliofesta – Festivala povijesti, u srijedu, 6. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati u Galeriji Cate Dujšin Ribar održat će se zanimljivo predavanje pod nazivom „Trogir u opisima europskih putopisaca 19. stoljeća – preteče turističkih vodiča“.

Predavanje će održati dr. sc. Fani Celio Cega, a fokusirat će se na način na koji su europski putnici u 19. stoljeću doživljavali Trogir.

Kroz zapise putopisaca različitih zanimanja i profila, posjetitelji će moći doznati što je nekadašnje goste oduševljavalo u Trogiru, ali i što ih je iznenađivalo. Dok su neki putnici dolazili dobro pripremljeni, s unaprijed proučenim izvorima, drugi su u grad stizali s već formiranim predodžbama o ovom dijelu Europe.

Ipak, većina ih je Trogir napuštala očarana njegovom ljepotom, bogatom kulturnom baštinom i načinom života stanovnika. Istodobno su u svojim zapisima bilježili i manje ugodne aspekte, poput teških životnih uvjeta u zaleđu.

Takvi putopisi nisu bili samo osobni dojmovi, već su imali važnu ulogu u približavanju Trogira europskoj javnosti te su postupno mijenjali tadašnje stereotipe o ovom prostoru. Upravo su ti zapisi kasnije poslužili kao temelj za prve turističke vodiče krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u srijedu navečer i otkriju kako je Trogir izgledao u očima stranih putnika.