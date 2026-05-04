USKOK ušao u Hrvatski rukometni savez

Kako doznaje Index, istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu.

Iz više izvora Indexu je potvrđeno da su istražitelji USKOK-a danas izuzeli dokumentaciju iz prostorija Hrvatskog rukometnog saveza.

Jučer počeli izvidi u Hrvatskom olimpijskom odboru

Podsjetimo, izvodi USKOK-a jučer su počeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO). Nakon izbijanja goleme afere u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je, podsjećamo, počeo s izvidima i u brojnim drugim sportskim savezima.

Index je doznao da istražitelji osim uloge HOO-a u financiranju skijaškog saveza sada provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja HOO-a, ali i isplatu dnevnica.

Indexovi izvori iz HOO-a navode da je istražiteljima najviše u fokusu glavni tajnik te organizacije Siniša Krajač.

HOO: Policija nije bila u našim prostorijama, dostavljamo im dokumentaciju koju traže

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) na informacije o provođenju izvida nad tom organizacijom reagirao je priopćenjem u kojem navode da istražitelji nisu bili u prostorijama HOO-a. Isto tako navode da "dostavljaju traženu dokumentaciju vezanu i uz poslovanje HOO-a".

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.