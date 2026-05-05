FINA objavila zarade HNL nogometaša za 2025. godinu: Pogledajte tko je na vrhu

Financijska agencija (FINA) objavila je putem internetske platforme Info.BIZ detaljne podatke o prihodima nogometaša iz HNL-a za 2025. godinu. Budući da su profesionalni nogometaši u Hrvatskoj registrirani kao mali ili mikro poduzetnici, obvezni su prijavljivati sva svoja primanja, a objavljeni iznosi daju rijedak i vrlo konkretan uvid u stvarnu financijsku sliku domaće lige.

Važno je naglasiti nekoliko ključnih stvari prije tumačenja brojki. Prije svega, riječ je o ukupnim prihodima, a ne isključivo o klupskim plaćama. Prijavljeni iznosi mogu uključivati i zaradu od sponzorskih ugovora, marketinških aktivnosti i drugih izvora, piše Gol.hr.

Također, dio igrača s popisa nije proveo cijelu sezonu u HNL-u – neki su stigli tijekom ljetnog prijelaznog roka, dok su drugi klubove napustili prije kraja godine, što se nužno odrazilo na visinu ukupnih prihoda.

U nastavku donosimo pregled najistaknutijih primanja u Dinamo i Hajduk, uz poseban naglasak na igrače koji odskaču visinom zarade, ali i na one čiji učinak na terenu nije bio razmjeran financijskim ulaganjima.

Dinamo: milijuni, ali i skupi promašaji

Na vrhu Dinamove ljestvice nalazi se Marko Pjaca, koji je, iako je klub napustio prošlog ljeta, prijavio čak 2,17 milijuna eura ukupnih prihoda, odnosno 1,68 milijuna eura nakon oporezivanja.

Slijedi Bruno Petković s 1,54 milijuna eura prihoda i 1,19 milijuna eura neto, dok je kapetan Josip Mišić ostvario 1,24 milijuna eura bruto, odnosno 845.120 eura neto.

Visoko je i bivši kapetan Arijan Ademi s 690.467 eura neto, no posebno se ističe Samy Mmaee, koji je prijavio 780.955 eura prihoda i 670.938 eura neto, a pritom se često navodi kao jedan od najvećih promašaja kluba u posljednjim sezonama.

U skupini igrača s vrlo solidnim primanjima nalaze se:

Sandro Kulenović – 697.241 € prihoda / 591.694 € neto

Ronaël Pierre-Gabriel – 666.442 € / 568.292 €

Miha Zajc – 596.562 € / 511.304 €

Dino Perić – 601.087 € / 493.854 €

Posebno je znakovit slučaj Dina Perića, koji zbog ozljeda praktički ne igra već tri sezone, a svejedno je među najplaćenijim igračima momčadi. Dejan Ljubičić i Juan Córdoba prijavili su identičnih 551.512 eura prihoda i 470.759 eura neto, iako nijedan od njih više nije u ozbiljnim planovima kluba.

Niže na ljestvici nalaze se Niko Galešić (509.727 € / 414.560 €), Ismaël Bennacer (427.169 € / 378.543 €) i Stefan Ristovski (413.619 € / 305.433 €). Zanimljivo je i da je Luka Stojković imao čak 521.766 eura prihoda, ali samo 217.414 eura neto, što ga čini jednim od igrača s najvećom razlikom između bruto i neto iznosa.

Među slabije plaćenima u Dinamu su Monsef Bakrar (192.016 € / 164.111 €), Cardoso Varela (178.952 € / 157.453 €) i Marko Soldo (274.583 € / 114.004 €).

Hajduk: Livaja daleko ispred svih

U Hajduku je financijska slika znatno jednostavnija i jasnije hijerarhijski posložena. Marko Livaja apsolutno dominira s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, odnosno 1,29 milijuna eura neto, čime je daleko najplaćeniji igrač kluba i jedan od najplaćenijih u cijeloj ligi.

Na drugom mjestu je Filip Krovinović s 624.948 eura prihoda i 489.740 eura neto, dok su ostali znatno ispod:

Ante Rebić – 187.500 € prihoda / 137.850 € neto

Ivica Ivušić – 239.254 € prihoda / 135.075 € neto