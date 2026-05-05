BEZ STRUJE Nemojte da vas iznenadi: Dijelovi Splita, Solina, doline Neretve i Sinja sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
SRIJEDA, 6.5.
Mjesto: Split
Ulica: KROZ SMRDEČAC 7
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: KROZ SMREČAC 5
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Na Tupini 1 do 18 Rokova 1 do 15 Duplančića dvori 1 do 11
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Hrv.iseljenika;26,28,30,Put Plokita;23A,13,13A
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: KRALJA ZVONIMIRA 43 I 45
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Mostina, Šarić struga
Ulica: Neretvanska, Vrilo, Šarić struga (zapadni dio od trafostanice)
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Plina jezero
Ulica: sve ulice
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:30
Mjesto: Glavice Donje
Ulica: dio naselja Romci
Očekivano trajanje:
08:15 - 14:30
ČETVRTAK, 7.5.
Mjesto: Solin
Ulica: Salonitanska cesta;14,14A,14B,pri sela;12,12A,14,16,16A,18,Barišići;45A,45B.
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00