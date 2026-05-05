BEZ STRUJE Nemojte da vas iznenadi: Dijelovi Splita, Solina, doline Neretve i Sinja sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

SRIJEDA, 6.5.

Mjesto: Split

Ulica: KROZ SMRDEČAC 7

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: KROZ SMREČAC 5

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: Na Tupini 1 do 18 Rokova 1 do 15 Duplančića dvori 1 do 11

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

Mjesto: Split

Ulica: Hrv.iseljenika;26,28,30,Put Plokita;23A,13,13A

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: KRALJA ZVONIMIRA 43 I 45

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Mostina, Šarić struga

Ulica: Neretvanska, Vrilo, Šarić struga (zapadni dio od trafostanice)

Očekivano trajanje:

08:00 - 10:00

Mjesto: Plina jezero

Ulica: sve ulice

Očekivano trajanje:

08:00 - 13:30

Mjesto: Glavice Donje

Ulica: dio naselja Romci

Očekivano trajanje:

08:15 - 14:30

ČETVRTAK, 7.5.

Mjesto: Solin

Ulica: Salonitanska cesta;14,14A,14B,pri sela;12,12A,14,16,16A,18,Barišići;45A,45B.

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00