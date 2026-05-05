Usluga pražnjenja septičkih jama drastično poskupila. Vijećnik Samardžić potaknuo pitanje sufinanciranja: ''Ovo je ogromni udar na kućni budžet''

Na 6.sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela, na aktualnom satu, vijećnik Goran Samardžić postavio je pitanje poskupljenja pražnjenja septičkih jama.

- U protekla dva mjeseca građani Kaštela, na dijelovima gdje nije prošla aglomeracija, muku muče s pražnjenjem septičkih jama. Naime, dobio sam mnogo poruka naših sugrađana kako cijene koncesionara divljaju i kako mi pričaju, cijena pražnjenja jedne septičke jame s 80 eura je skočila na 120 eura. To je povećanje cijene od skoro 50 posto. Na stranicama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split nema nikakvih službenih promjena u cjeniku, pojašnjava Samardžić.

Nadalje navodi kako je povećanje cijena od 50 posto veliki udar na kućni budžet, pa je postavio pitanje mogućnosti sufinanciranja pražnjenja septičkih jama od strane Grada Kaštela.

- Na taj način uveliko bi pomogli našim građanima tamo gdje nije prošao B paket aglomeracije jer koncesionar sam može određivati cijenu pražnjenja koja u neko dogledno vrijeme opet može skočiti, što bi bilo nedopustivo, kazao je Samardžić.

Apelirao je na Gradsko vijeće da razmotre ovu problematiku kako u neko dogledno vrijeme opet ne bi imali ispuštanje septičkih jama u potoke ili more.

Na njegovo pitanje odgovorio je gradonačelnik Denis Ivanović.

- Koncesionarima je istekla koncesija, a natječaj još nije objavljen. Koncesionari su bili vezani ugovorom te su ovo vrijeme dok još nije raspisan natječaj iskoristili za dizanje cijena. U razgovoru sam s direktorom Vodovoda te će nakon raspisanog natječaja doći do reguliranja cijena. Povećanje usluge pražnjenja septičkih jama neće biti 50 posto kao sad, ali vjerujemo kako će biti poskupljenja od 10 do 20 posto. Čekamo završetak procedure, pojasnio je Ivanović.

U priopćenju VIK-a potvrđuju Ivanovićeve riječi s današnje sjednice te navode kako, do kraja veljače 2026. godine ViK je imao na snazi trogodišnje koncesijske ugovore s prijevoznicima, u kojima su bile definirane i cijene pražnjenja septičkih jama. Nakon isteka tih ugovora, tvrde iz tvrtke, prijevoznici su "samoinicijativno povećali cijene svojih usluga". U ViK-u dodaju da je trenutačno u tijeku postupak izračuna i usuglašavanja novih cijena pražnjenja septičkih jama. Nakon što ih usvoje Nadzorni odbor i Skupština društva, uslijedit će sklapanje novih ugovora s prijevoznicima, a tek tada nove cijene mogu formalno stupiti na snagu. Iz društva poručuju i da će javnost o eventualnim promjenama biti pravodobno informirana putem službenih kanala.